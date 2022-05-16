  • 19°C
香港時間 : 2022516日 (週一) 12:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強檢公告】突擊抽查青衣盈翠半島10座　5人違公告無強檢

社會 11:28 2022/05/16

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

青衣盈翠半島10座。(資料圖片)

葵青民政事務處今日（16日）表示，青衣盈翠半島10座的受檢人士被要求出示檢測結果電話短訊或相關證明，其中5人違反強制檢測公告，要求他們於指明期間內接受檢測。

民政處指聯同葵青警區和衞生署，由今日上午約7時30分起，派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，確認他們是否已按有關要求進行檢測。行動至上午約10時結束。

行動中，政府共檢查了約280名受檢人士的檢測報告，其中5名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

【湊得輕鬆啲】「生仔要考牌」專頁論盡家教笑中有淚　80後版主盼身教下一代明辨是非

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活
資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐
 

相關文章

【強制檢測】41處納入強檢　涉沙田愉翠苑、小西灣邨、半山禮賢閣等【附名單】
21:28 2022/05/15
【強制檢測】41處納入強檢　涉沙田愉翠苑、小西灣邨、半山禮賢閣等【附名單】
【消委會】逾8成沖洗式髮膜存致敏風險　5款樣本檢出致敏防腐劑
今日 10:19
【消委會】逾8成沖洗式髮膜存致敏風險　5款樣本檢出致敏防腐劑
【第五波疫情】有食肆現群組染疫屬個別情況　中大教授：病毒繁殖率仍低毋須一刀切社交距離措施
今日 10:49
【第五波疫情】有食肆現群組染疫屬個別情況　中大教授：病毒繁殖率仍低毋須一刀切社交距離措施
【消委會測試】9成香腸屬「高鈉」　5歲女童日吃4條即超標
今日 10:43
【消委會測試】9成香腸屬「高鈉」　5歲女童日吃4條即超標

你可能感興趣

【強制檢測】41處納入強檢　涉沙田愉翠苑、小西灣邨、半山禮賢閣等【附名單】
21:28 2022/05/15
【強制檢測】41處納入強檢　涉沙田愉翠苑、小西灣邨、半山禮賢閣等【附名單】
【消委會】逾8成沖洗式髮膜存致敏風險　5款樣本檢出致敏防腐劑
今日 10:19
【消委會】逾8成沖洗式髮膜存致敏風險　5款樣本檢出致敏防腐劑
【第五波疫情】有食肆現群組染疫屬個別情況　中大教授：病毒繁殖率仍低毋須一刀切社交距離措施
今日 10:49
【第五波疫情】有食肆現群組染疫屬個別情況　中大教授：病毒繁殖率仍低毋須一刀切社交距離措施
環境衞生 強制檢測 盈翠半島 衞生署 青衣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影