【強檢公告】突擊抽查青衣盈翠半島10座　5人違公告無強檢

▲ 青衣盈翠半島10座。(資料圖片)

葵青民政事務處今日（16日）表示，青衣盈翠半島10座的受檢人士被要求出示檢測結果電話短訊或相關證明，其中5人違反強制檢測公告，要求他們於指明期間內接受檢測。

民政處指聯同葵青警區和衞生署，由今日上午約7時30分起，派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，確認他們是否已按有關要求進行檢測。行動至上午約10時結束。

行動中，政府共檢查了約280名受檢人士的檢測報告，其中5名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

【湊得輕鬆啲】「生仔要考牌」專頁論盡家教笑中有淚 80後版主盼身教下一代明辨是非

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活

資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

