【靚太安樂窩】兩孩媽為節省空間用櫃間房　採用坐廁連洗手盤慳位又環保

▲ 程太一家居住700呎村屋，扛造成簡潔時尚的單位。

村屋最適合與家人一起近距離居住，又擁有私人空間的好地方。程太一家四口由以前的2房單位，以樓換樓方式購買位於大埔太湖山莊700呎3房2廁的新單位，並打造簡潔時尚及多收納位的家居。

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程太表示想與家人居住在同一屋苑，故此選擇了屋苑式村屋——大埔太湖山莊。程太喜歡家中有溫暖的感覺，主要用上灰白色的主調，簡潔得來又帶點時代感。客廳選用淺灰色地板，牆身用上「令令牆紙」，再配上奶油色櫃身，令客廳日間時光猛一點，電視後牆身及C字櫃中間位用上同一石紋膠板，帶有連貫的感覺，增加空間感。

晚上開燈糟，牆紙光射出bling bling 感覺，份外高貴。

水晶橫燈下為用餐地方，旁邊還有落地玻璃，「營造了之前係日本旅行餐廳嘅用餐格調，而且感覺冇咁侷促，可以一邊用餐，一邊望落樓下既盆栽。」令程太有種放鬆心情感覺。

廚房則以簡潔為主，「用大磚砌牆身，較少接爻位能夠方便清潔」，廚房的枱面則用上無縫人造纖維石，避免油煙令到上方櫥櫃變黃，程太選用了深灰色的櫥櫃設計，下就使用木色設計，令感覺柔和一點。

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主廁方面用上克色磚，牆身用灰色磚，可以避免因浴室邊位潮濕而發霉。程太把主廁3份1的位置做成客廁，由於客廁的坐厠比較細少，因此參考了日本設計，把坐廁連洗手盤連在一起，既環保又慳位！

洗完手既水可以用來沖廁！

程太指由於兒子比較好動，「從少就喜歡spider man及iron man」，所以房間刻意用上spider man及iron man的牆壁，設計自己的房間如同主題酒店一樣，還增設了牆櫃讓兒子擺放模型。為了可以節省空間，程太把分隔主人及女兒房間的牆身除去，打造了兩面可用的大衣櫃，作分隔同時又能儲放衣物。為了增加儲物空間，上下格床的樓梯背後還設有一個櫃，「足夠可以成個人行入去收理雜物」。

程太表示全屋的設計只有她一人去「搵料、格價」，所以亦會份外小心，足足找了「十幾廿間」設計公司，亦興幸自己遇上有「heart」的設計公司。

工程詳情：

裝修時間：4個月

總裝修設計費用約$95萬，當中包括基本裝修、泥水電工、油漆木工工程及安裝等。

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記者：蕭雅文