【日日媽媽聲】林盛斌體驗「經痛之苦」　劉小慧撐大女追夢陳柏宇婆孫隔空話當年

▲ 林盛斌（Bob）於《日日媽媽聲》繼續受刑體驗「經痛之苦」。（TVB提供）

TVB綜藝節目《日日媽媽聲》去年反應不錯，TVB決定於今年再開第二輯，並於今晚（16日）起播出一共十二集的節目，並由余安安、羅敏莊、陳凱琳冧莊擔任主持。

新一輯《日日媽媽聲》將繼續邀請不同星級媽媽做嘉賓，同時亦會邀請藝人爸爸上節目，首集嘉賓為劉小慧、林盛斌（Bob）及陳柏宇（Jason）。

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節目除分析爸爸們到底是媽媽們的實力戰友還是豬隊友外，還準備了各式「刑具」讓他們體驗女人之苦！

另節目特設「媽媽不想努力了」、「媽媽聲治療」環節，並請來心理學家教大家應對各種親子問題、及如何舒緩心理壓力。

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育有兩女的劉小慧與一般家長觀念有點不同，認為追夢比學業更重要，並全力支持熱愛整甜品的大女中六畢業後到日本學藝。

Jason小時候因家庭問題，一度入住兒童之家，後來獲婆婆接往加拿大照顧，兩婆孫感情相當要好。製作組遂安排Jason與婆婆隔空話當年，婆婆更大爆Jason奀皮史，內容搞笑又溫馨。

至於上一輯體驗過陣痛機的Bob，今輯「冧莊」繼續受刑體驗「經痛之苦」。

阿Bob「受刑」時痛到面容扭曲兼企唔穩，更要出手推開主持，場面爆笑。阿Bob事後講述「刑後感」謂：「女性真係辛苦嘅，知道囡囡遲啲都要經歷呢件事，我會話總之每個月嗰幾日，有咩唔開心就攞出嚟講，爸爸都會包容。」