  • 19°C
香港時間 : 2022516日 (週一) 12:15
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊毒品】警荃灣截查14歲男童檢疑可卡因　另破兩製毒工廈單位拘1人

社會 11:58 2022/05/16

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

(資料圖片)

警方今日（15日）表示，荃灣拘捕2人涉嫌販毒，檢獲懷疑可卡因、氯胺酮、毒品包裝工具等；及柴灣大廈檢獲檢獲懷疑「冰」毒、大麻油及大麻糖果等，毒品總市值共約53萬元。

新界南衝鋒隊人員昨天凌晨約1時在荃灣半山街附近發現一名男童形跡可疑，遂上前截查，在該名男童身上共檢獲約8克懷疑可卡因。荃灣警區重案組人員同日晚上約11時在橫龍街一工廠大廈單位展開行動，在該單位內檢獲約92克懷疑霹靂可卡因、約13克懷疑氯胺酮、2個電子磅、一批懷疑毒品包裝工具及約1504元現金，遂拘捕一名21歲姓林本地男子，涉嫌販毒; 該名14歲本地男童則涉嫌販毒及製毒被捕。

人員其後再搜查另一個位於柴灣角街的工廠大廈單位，在內檢獲約522克懷疑氯胺酮、約10克懷疑「冰」毒、約24克懷疑大麻油、347箱其重約21公斤的懷疑大麻糖果、約3.6公斤懷疑搖頭丸粉末、小量懷疑搖頭丸及一批懷疑毒品包裝工具，並追輯一名涉嫌「製毒」的20歲姓林本地男子。

警方稱，留意到近期毒品案被捕者有年輕化趨勢，相信犯罪集團利用年輕人「搵快錢」心態作招徠，利誘年輕人協助販運危險藥物，而年輕人亦在沒有深思熟慮的情況下犯案。警方提醒年輕人切勿為了「搵快錢」而鋌而走險。呼籲家長必須多關心子女及留意他們的行為，並向他們灌輸正確價值觀，以免毒販有機可乘。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活
資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【消委會】逾8成沖洗式髮膜存致敏風險　5款樣本檢出致敏防腐劑
今日 10:19
【消委會】逾8成沖洗式髮膜存致敏風險　5款樣本檢出致敏防腐劑
【消委會】3款腸仔含抗菌素代謝物有樣本超標13倍　過量或致關節軟骨退化
今日 09:59
【消委會】3款腸仔含抗菌素代謝物有樣本超標13倍　過量或致關節軟骨退化
【第五波疫情】有食肆現群組染疫屬個別情況　中大教授：病毒繁殖率仍低毋須一刀切社交距離措施
今日 10:49
【第五波疫情】有食肆現群組染疫屬個別情況　中大教授：病毒繁殖率仍低毋須一刀切社交距離措施
【消委會測試】9成香腸屬「高鈉」　5歲女童日吃4條即超標
今日 10:43
【消委會測試】9成香腸屬「高鈉」　5歲女童日吃4條即超標
【強檢公告】突擊抽查青衣盈翠半島10座　5人違公告無強檢
今日 11:28
【強檢公告】突擊抽查青衣盈翠半島10座　5人違公告無強檢

你可能感興趣

【消委會】逾8成沖洗式髮膜存致敏風險　5款樣本檢出致敏防腐劑
今日 10:19
【消委會】逾8成沖洗式髮膜存致敏風險　5款樣本檢出致敏防腐劑
【消委會】3款腸仔含抗菌素代謝物有樣本超標13倍　過量或致關節軟骨退化
今日 09:59
【消委會】3款腸仔含抗菌素代謝物有樣本超標13倍　過量或致關節軟骨退化
【第五波疫情】有食肆現群組染疫屬個別情況　中大教授：病毒繁殖率仍低毋須一刀切社交距離措施
今日 10:49
【第五波疫情】有食肆現群組染疫屬個別情況　中大教授：病毒繁殖率仍低毋須一刀切社交距離措施
罪案 工廈 危險藥物 荃灣 柴灣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影