【打擊毒品】警荃灣截查14歲男童檢疑可卡因　另破兩製毒工廈單位拘1人

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警方今日（15日）表示，荃灣拘捕2人涉嫌販毒，檢獲懷疑可卡因、氯胺酮、毒品包裝工具等；及柴灣大廈檢獲檢獲懷疑「冰」毒、大麻油及大麻糖果等，毒品總市值共約53萬元。

新界南衝鋒隊人員昨天凌晨約1時在荃灣半山街附近發現一名男童形跡可疑，遂上前截查，在該名男童身上共檢獲約8克懷疑可卡因。荃灣警區重案組人員同日晚上約11時在橫龍街一工廠大廈單位展開行動，在該單位內檢獲約92克懷疑霹靂可卡因、約13克懷疑氯胺酮、2個電子磅、一批懷疑毒品包裝工具及約1504元現金，遂拘捕一名21歲姓林本地男子，涉嫌販毒; 該名14歲本地男童則涉嫌販毒及製毒被捕。



人員其後再搜查另一個位於柴灣角街的工廠大廈單位，在內檢獲約522克懷疑氯胺酮、約10克懷疑「冰」毒、約24克懷疑大麻油、347箱其重約21公斤的懷疑大麻糖果、約3.6公斤懷疑搖頭丸粉末、小量懷疑搖頭丸及一批懷疑毒品包裝工具，並追輯一名涉嫌「製毒」的20歲姓林本地男子。



警方稱，留意到近期毒品案被捕者有年輕化趨勢，相信犯罪集團利用年輕人「搵快錢」心態作招徠，利誘年輕人協助販運危險藥物，而年輕人亦在沒有深思熟慮的情況下犯案。警方提醒年輕人切勿為了「搵快錢」而鋌而走險。呼籲家長必須多關心子女及留意他們的行為，並向他們灌輸正確價值觀，以免毒販有機可乘。

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責任編輯：余思嵐