  • 19°C
香港時間 : 2022516日 (週一) 12:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2元乘車優惠】65歲或以上長者下月起可申請「樂悠咭」　政府將取消長者八達通卡享2元乘車優惠

社會 11:47 2022/05/16

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

65歲或以上合資格香港居民下月起可申請「樂悠咭」。（資料圖片）

政府今日（16日）宣布，將會由今年6月1日起至明年10月底，分階段接受65歲或以上合資格香港居民申請「樂悠咭」，以繼續享用政府長者及合資格殘疾人士2元乘車優惠。政府在完成向有關發出「樂悠咭」後，將取消現有不記名長者八達通卡享用2元乘車優惠的安排。

政府表示，申請人可按時間表透過「八達通App」手機應用程式或郵寄表格，向八達通卡有限公司遞交申請，由6月1日起，紙本申請表派發地點將由超過330個增至逾540個，包括：

  • 190多個香港房屋委員會轄下屋邨辦事處（新增派發點）
  • 20個香港房屋協會轄下屋邨派發（新增派發點）
  • 97個港鐵客務中心（馬場站除外）
  • 20個民政事務處民政諮詢中心
  • 4個運輸署牌照事務處
  • 210多個政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心和長者活動中心

「八達通App」、網頁下載版申請表及紙本申請表（附有免郵費回郵信封）派發地點的名單已載於「樂悠咭」網頁，網頁內亦有短片介紹「樂悠咭」申請步驟及申請時間表。長者或其照顧者可透過新增的「樂悠咭」申請服務專線（3147 1388），查詢申請流程等。政府指，接獲填妥的申請後，八達通公司會在4星期內把「樂悠咭」郵寄至合資格申請人提供的香港通訊地址。持有人須在首次使用前，增值多於50元，其中50元為八達通公司的可退還按金。現時持有有效「殘疾人士身分」個人八達通卡的合資格殘疾人士無需申請「樂悠咭」，可繼續享用2元優惠。

政府發言人又指，在完成向65歲或以上的受惠人士發出「樂悠咭」後，將取消現有不記名長者八達通卡及一般個人八達通卡享用2元優惠的安排，屆時所有合資格人士必須使用「樂悠咭」才可享用二元優惠；視乎申領情況的進度，日後再另行公布有關安排的生效日期。

政府由今年2月27日起，將2蚊實施2元乘車優惠的合資格年齡下調至60歲，60至64歲合資格人士，必須使用「樂悠咭」才可享用優惠。「樂悠咭」上印有合資格受惠人士的個人相片及姓名，每名合資格人士只可持有1張。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【消委會】3款腸仔含抗菌素代謝物有樣本超標13倍　過量或致關節軟骨退化
今日 09:59
【消委會】3款腸仔含抗菌素代謝物有樣本超標13倍　過量或致關節軟骨退化
【消委會】逾8成沖洗式髮膜存致敏風險　5款樣本檢出致敏防腐劑
今日 10:19
【消委會】逾8成沖洗式髮膜存致敏風險　5款樣本檢出致敏防腐劑
【第五波疫情】有食肆現群組染疫屬個別情況　中大教授：病毒繁殖率仍低毋須一刀切社交距離措施
今日 10:49
【第五波疫情】有食肆現群組染疫屬個別情況　中大教授：病毒繁殖率仍低毋須一刀切社交距離措施

你可能感興趣

【消委會】3款腸仔含抗菌素代謝物有樣本超標13倍　過量或致關節軟骨退化
今日 09:59
【消委會】3款腸仔含抗菌素代謝物有樣本超標13倍　過量或致關節軟骨退化
【消委會】逾8成沖洗式髮膜存致敏風險　5款樣本檢出致敏防腐劑
今日 10:19
【消委會】逾8成沖洗式髮膜存致敏風險　5款樣本檢出致敏防腐劑
【第五波疫情】有食肆現群組染疫屬個別情況　中大教授：病毒繁殖率仍低毋須一刀切社交距離措施
今日 10:49
【第五波疫情】有食肆現群組染疫屬個別情況　中大教授：病毒繁殖率仍低毋須一刀切社交距離措施
著數優惠 運輸署 港鐵 香港 運輸 服務 八達通 港鐵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影