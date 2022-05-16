【2元乘車優惠】65歲或以上長者下月起可申請「樂悠咭」　政府將取消長者八達通卡享2元乘車優惠

▲ 65歲或以上合資格香港居民下月起可申請「樂悠咭」。（資料圖片）

政府今日（16日）宣布，將會由今年6月1日起至明年10月底，分階段接受65歲或以上合資格香港居民申請「樂悠咭」，以繼續享用政府長者及合資格殘疾人士2元乘車優惠。政府在完成向有關發出「樂悠咭」後，將取消現有不記名長者八達通卡享用2元乘車優惠的安排。

政府表示，申請人可按時間表透過「八達通App」手機應用程式或郵寄表格，向八達通卡有限公司遞交申請，由6月1日起，紙本申請表派發地點將由超過330個增至逾540個，包括：

190多個香港房屋委員會轄下屋邨辦事處（新增派發點）

20個香港房屋協會轄下屋邨派發（新增派發點）

97個港鐵客務中心（馬場站除外）

20個民政事務處民政諮詢中心

4個運輸署牌照事務處

210多個政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心和長者活動中心

「八達通App」、網頁下載版申請表及紙本申請表（附有免郵費回郵信封）派發地點的名單已載於「樂悠咭」網頁，網頁內亦有短片介紹「樂悠咭」申請步驟及申請時間表。長者或其照顧者可透過新增的「樂悠咭」申請服務專線（3147 1388），查詢申請流程等。政府指，接獲填妥的申請後，八達通公司會在4星期內把「樂悠咭」郵寄至合資格申請人提供的香港通訊地址。持有人須在首次使用前，增值多於50元，其中50元為八達通公司的可退還按金。現時持有有效「殘疾人士身分」個人八達通卡的合資格殘疾人士無需申請「樂悠咭」，可繼續享用2元優惠。



政府發言人又指，在完成向65歲或以上的受惠人士發出「樂悠咭」後，將取消現有不記名長者八達通卡及一般個人八達通卡享用2元優惠的安排，屆時所有合資格人士必須使用「樂悠咭」才可享用二元優惠；視乎申領情況的進度，日後再另行公布有關安排的生效日期。



政府由今年2月27日起，將2蚊實施2元乘車優惠的合資格年齡下調至60歲，60至64歲合資格人士，必須使用「樂悠咭」才可享用優惠。「樂悠咭」上印有合資格受惠人士的個人相片及姓名，每名合資格人士只可持有1張。

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責任編輯：黃悅晴