【上位花旦】細數龔嘉欣近年上位之作　演喊戲有層次獲讚應獲視后

▲ 龔嘉欣近年有不少出色作品。

TVB花旦龔嘉欣近年演技備受肯定，加上她肯捱肯搏，深得不少監製歡心。近日有指她將頂替視后李佳芯於新劇演難頂女鬼角色，足見她備受公司重用。其實近年來她有不少出色作品，均獲觀眾力讚，演技被睇高一線！

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《幕後玩家》

早在2016年，龔嘉欣在劇集《幕後玩家》內，其中一場得悉老公（黃宗澤飾）與劉佩玥偷食後，令她傷心欲絕。嘉欣先向張繼聰哭訴，以及與黃宗澤當面對質時的哭戲，不少網民都大讚她情緒的拿捏非常到位，哭得非常有層次，令人看得心痛。

其表現令人眼前一亮，而當時其痛哭的樣子亦被網民Cap圖，在網上瘋傳，令其人氣急升！最終，嘉欣更憑此劇於《萬千星輝頒獎典禮2016》獲得「最佳女配角」獎項。

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《大醬園》

在2020年1月，龔嘉欣在劇集《大醬園》演「葉細么」一角，劇中她為求目的不擇手段，令觀眾看得咬牙切齒。

其中一場她為取代郭秋雁（于淼飾）的正室位置，恩將仇報，設局殺害對方，更將殺人的罪名嫁禍給劉星威（阮政峰飾），之後還佈局裝成劉星威畏罪自殺。嘉欣奸到出汁，不論眼神還是表情都相當兇狠，令人看得心寒，難怪不少觀眾大讚絕對是其代表作之一。

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《殺手》

龔嘉欣於2020年6月的劇集《殺手》中演易蘭（Dark Angel）一角，由於她演一位瘋癲女殺手，當中有不少打鬥場面，惟她全程不用替身由頭打到尾，即使打到全身瘀傷，甚至曾斷手指筋和割傷小腿都仍然堅持，認真搏命！

由於過往嘉欣多演悲情角色，故在《殺手》中將頭髮剷青，長時間性感背心加漁網襪示人，而且連場打戲，拳拳到肉，足見她下了不功夫，令觀眾甚為欣賞。

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《香港愛情故事》

2020年12月播出的《香港愛情故事》，加入不少貼地元素，劇中龔嘉欣與羅天宇飾演情侶，想結婚但又為「安樂窩」而煩惱。

二人亦因土地問題被迫要到時鐘酒店開房，面對着上樓、工作、家人等的不同壓力，難怪令觀眾更有共嗚，大讚劇情寫實，加上嘉欣細膩的演技，令劇集好評如潮。最終，她亦憑此劇於《萬千星輝頒獎典禮2020》獲得「最受歡迎電視女角色」獎項。

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