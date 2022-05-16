【賞你遊】新一輪「賞你遊香港」約150個行程今出爐　涉四大主題明起可報名

▲ 旅發局首批「賞你遊香港」約150個行程出爐。（資料圖片）

旅發局首批「賞你遊香港」約150個行程今日（16日）出爐，市民可瀏覽旅發局的活動網站，挑選心儀的行程，明日（17日）起直接向相關旅行社報名，各旅行團名額有限，先到先得，部分旅行社會首度推出高性價比的收費行程，市民只須付出少量團費，即可享受升級的選擇。

新一輪「賞你遊香港」圍繞四大主題，包括探索文化、大城小區、維港秘景和尋覓美食，涵蓋不同特色行程﹑地道文化體驗及特色餐飲，分別會到訪乘搭昂坪360纜車參觀天壇大佛、香港仔避風塘舢舨遊、參觀天際100觀景台、以及到星級酒店自助午餐等。

▲ （旅發局圖片）

旅發局又指，部分旅行社會首度推出高性價比的收費行程，市民只須付出少量團費，即可享受升級的選擇，例如暢遊主題樂園及享用園內餐飲，為參加者帶來與別不同的體驗。

至於第二及第三批共約150個行程，將在6月推出。市民只須於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣800元，即可儲起機印收據（最多兩張、2021年12月10日或之後發出），免費換取本地遊名額一個，或額外付費參加付費升級之選的行程。

參加者須滿足「疫苗通行證」要求 成功獲旅行社確認報名的市民，出發前須向旅行社提交消費單據正本，並繳付每人港幣100元作按金（可於出發日取回按金）或相關團費。

為符合政府最新的防疫要求，所有參與「賞你遊香港」的旅行社，均需簽署由旅議會制定的《本地遊防疫承諾書》。所有旅行團參加者均須滿足「疫苗通行證」的最新疫苗接種要求，部分旅行社亦會要求團友在出發前自行接受快速檢測。

活動網址：https://www.holidayhk.com/local-tours

旅發局查詢熱線：2807 6100

電郵：localtours@hktb.com (星期一至五早上9時至下午6時及星期六早上9時至下午1時，公眾假期除外）

此外，旅發局公布4月初步訪港旅客為4,692人，較去年同期下跌17.8%。

▲ （旅發局圖片）

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩