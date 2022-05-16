【消委會】消費者訴訟基金10年處理188宗申請　受助個案過半勝訴或和解

▲ （消委會直播截圖）

消費者訴訟基金在2012至2022年首季的10年間，共接獲188宗申請。基金為其中42宗個案提供了協助，主要涉及美容及健身，共有16宗；其次為家居裝修及金融行業，其餘涉及時光共享、骨灰龕及物業買賣等。絕大部分受助個案涉及服務合同，當中半數涉及預繳款項；每宗個案牽涉的金額由數千元至80萬元不等，總額超過400萬元，包括一宗由商戶對受助人提出約50萬元的申索。

基金為受助人提供法律意見、協助、及委任律師及大律師代表受助人提出民事索償。在42宗受助個案中，22宗已經完結；當中有12宗最終獲判勝訴，包括3宗與美容及健身行業有關，涉及的總金額超過120萬元，個案如涉及存續合同亦獲撤消。

▲ 消費者訴訟基金在2012至2022年首季的10年間，共接獲188宗申請。（消委會提供）

在過去10年最終達致和解的個案合共11宗，和解金額超過224萬元，個案如涉及存續合同亦獲取消。與美容及健身相關的個案佔最多，共5宗，和解金額超過85萬元。

在消委會處理的個案中，有關購買健身會籍或美容套票的投訴往往涉及不良營銷手法，例如疲勞轟炸或車輪式游說，甚至扣押身份證或信用卡等，令消費者面臨巨大的心理壓力，在不情願的情況下簽署合約。有些消費者更因負擔能力或在銷售員的誘使下，向銀行借貸作分期付款，當中不乏大額預繳和合約期較長的交易。

12宗最終獲判勝訴的個案包括1宗涉及2名被告的貸款個案，當中受助人與一名被告達成和解，並獲法庭針對另一被告判勝訴。該受助人是一名私人住宅業主，因聽信中介人為住宅之按揭銀行的代表，可協助事主以每月支付數百元，獲提供90萬元的二按貸款。中介人聲稱，由於銀行需要2到3個月才批出貸款，相關貸款將由另一間財務公司提供，待批核完畢後即轉予銀行。同時，中介人聲稱受助人只會收到50萬元，其餘40萬元將由中介人代管，以支付首三個月利息。

受助人接受該安排後，收到中介人發出具近37萬元的「中介費用」帳單，才發現中介公司的聲稱實屬虛假。為減免損失，受助消費者隨即一筆清還貸款，但仍蒙受約43萬元的損失，包括「中介費用」、律師費、和已付利息等。受助人其後獲基金協助，分別向中介人及財務公司提出訴訟。最終中介人須向受助人賠償大約7萬元，另加利息及訟費；而財務公司經談判後願意和解，除了向受助人支付大約34萬元的賠償外，同時負擔14萬元訟費作為和解。受助人扣除分擔費用後，最終取回約28萬元。

▲ 消費者訴訟基金申請步驟。（消委會提供）

1994年成立的消費者訴訟基金，就涉及重大公眾利益和公義的消費爭拗、並且有良好勝訴機會的案件提供法律協助。消費者如果用盡其他途徑仍未能解決紛爭，亦不符合任何形式的法律協助資格，可申請訴訟基金尋求協助。

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記者：陳麗娜