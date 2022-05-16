【消委會】3款香腸含「氨基脲」或致關節軟骨退化　一文看清副作用

▲ 3款香腸含「氨基脲」或致關節軟骨退化，一文看清副作用。（消委會提供）

消委會測試30款香腸，有3款檢出微量內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物「氨基脲」（SEM），其中1款的檢出量更超出歐盟標準13倍；實驗發現呋喃西林或動物令睪丸退化及未能正常射精（詳情即看【下一頁】）。

呋喃唑酮及呋喃他酮不被本港批准使用

硝基呋喃由於可能致癌和其他潛在健康影響，惟缺乏相關科學資料，聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織聯合食品添加劑專家委員會未能為食用動物組織中殘留的呋喃唑酮、呋喃西林或其代謝物訂定一個可接受的安全水平。不過，食品法典委員會認為監管當局應設法避免食物含有這些硝基呋喃的殘餘。硝基呋喃在內地、歐盟、美國、加拿大等地區現時未獲准用於食用動物。在本港，硝基呋喃中的呋喃唑酮及呋喃他酮為在指定食用動物的肉類和內臟中為不可驗出的獸藥。

「氨基脲」（SEM）的影響

歐洲食物安全局的報告指，硝基呋喃在動物體內的半衰期很短並很快被代謝，惟硝基呋喃與蛋白質共價結合的反應性代謝物則會在動物食用組織中殘留數週，這些代謝物其中就包括有可能導致關節軟骨退化的「氨基脲」（SEM）。

消委會指，根據以往的研究顯示，呋喃西林可能會損害實驗動物的生殖器官，令睪丸退化及大量精子未能成功釋放，其致癌性尚未確定，而其代謝物SEM則可能令實驗動物的軟骨細胞紊亂，使關節軟骨退化，四肢變形。不過，現時仍未有足夠資料確認硝基呋喃對人類的影響和致癌性，而部分硝基呋喃 可用於人類醫學，有效治療感染疾病，包括呋喃西林用於治療局部感染和導尿管塗層，呋喃妥因用於治療尿道感染，呋喃唑酮用於治療細菌性腹瀉和感染。

食安中心正跟進含SEM產品

食物安全中心指，是次消委會除了在個別樣本檢出其中一種硝基呋喃類藥物的代謝物SEM外，全部樣本均沒有檢出其他硝基呋喃的代謝物。SEM可天然存在於一些食物中，亦可在食品加工過程中產生。食安中心在過去3年，共抽取超過1,650個樣本作硝基呋喃檢測，全部樣本合格。就消委會轉介涉及呋喃西林代謝物的3款樣本及有關營養標籤測試的全部個案，除1個產品已沒有在市場出售外，食安中心已抽取餘下產品作檢測並正在跟進中。

消委會建議有關當局可參考歐盟的做法，修訂相關法例以規管這些硝基呋喃類物質及其代謝物，給予市民更大的保障，亦可以讓生產商有明確的法例可依。

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記者：李榮忠