【消委會】嬰幼兒攝取糖分過量或致肥胖蛀牙　 6款無糖無鹽嬰幼兒零食安全名單

▲ 消委會檢視37款嬰兒零食的糖和鹽含量。

消委會最新一份報告，檢視市面上37款嬰兒小食的糖和鹽含量，發現25款小食含糖，而當中5成樣本屬高糖。另外，有3成嬰兒小食樣品有添加鹽。

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以下是消委會檢測中，6款完全不含有任何糖和鹽的健康嬰兒小食。

（1）Bebecook 雙色米餅（菠菜味）

（2）Bebefood 嬰兒有機米餅-紅薯

（3）寶寶百味Baby Basic 有機波波米藍莓

（4）小皮 Little Freddie 有機士多啤梨紅莓泡芙

（5）Ddoddomam 有機米牙仔餅（南瓜味）

（6） 丘比Kewpie 嬰兒菠菜南瓜圈小食 Vegetable Snack Ring For Babies - Spinach & Pumpkin（Non-Fried）

消委會強調，嬰幼兒會從母乳及天然食物（例如豬肉、雞蛋）中攝取鈉，以維持身體的正常運作；衞生署、中國營養學會及各國相關機構都一致認為1歲以下的嬰幼兒食物不應添加鹽。

而各樣本的鈉含量標示值，介乎每100克0至900毫克，均遠低於不同地區對6至36個月嬰幼兒所建議的每日攝取量。正常食用情況下，應不會對嬰幼兒健康造成影響。惟當中11款標示的年齡範圍都適用於1歲以下，均不符各地提出「供1歲以下嬰幼兒食用的食物不應添加鹽」的建議。

6款完全不含有任何糖和鹽的健康嬰兒小食

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同時，嬰幼兒若攝取過多糖，會增加蛀牙和肥胖的風險，而肥胖則會增加日後患上慢性疾病的風險。例如心血管疾病、高血壓、糖尿病。此外，需注意部分聲稱無糖的嬰兒食品，實際上有添加游離糖，游離糖只提供能量，並無其他營養價值，因此嬰幼兒應盡量減少攝取。

另外，消委會檢視市面上37款嬰幼兒小食，發現小蛋酥（小饅頭）和乳酪粒類的小食糖含量最高，達到「高糖」定義，當中每100克糖含量標示值最高的「日東Ildong」乳酪小溶豆（藍莓），1日內進食1.3包便會超出世衞建議的游離糖攝入量上限。

游離糖

根據世界衞生組織，游離糖是製造商、廚師或消費者在食品中添加的所有單糖和雙糖，以及蜂蜜、糖漿、果汁和濃縮果汁裡的天然糖分。成分表上如有列出白砂糖、蔗糖、葡萄糖、濃縮果汁、果泥等，該產品屬於含有游離糖。而水果、蔬菜、牛奶所含的天然糖分則並非游離糖。

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責任編輯：王明芳