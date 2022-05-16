【經典再現】志偉召喚獎老回歸重推獎門人　重溫歷年經典彭丹一字馬最難忘

▲ 曾志偉公佈將重推《獎門人》系列。

無綫總經理曾志偉上場後搞作多多，志偉昨晚（5月15日）現身TVB電視城更公布正式重製其招牌作《獎門人》系列，屆時一眾獎老和「獎門人」重聚主持節目。

於2014年錄影完《超級無敵獎門人終極篇》後，節目已沒再更新，過往20多年來，《獎門人》系列創造了不少經典和大事件，除了蘭茜刨西瓜和洪天明被封「花之戀毀滅者」外，讓我們跟大家重溫數個《獎門人》的經典場面。

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曾志偉昨晚出席活動時，向媒體透露會配合香港回歸25周年、台慶55周年、香港小姐競選50周年和《超級無敵獎門人》25周年主題，下半年會推出一連串的綜藝節目。

當中睽違8年的《超級無敵獎門人》將會重現，志偉向媒體表示將邀請錢嘉樂、林曉峰、阮兆祥、陳小春和金剛等一眾「獎老」回歸節目，另外亦會加入新血，《獎門人》節目將由7月起做到11月。

▲ 2014年， 曾志偉跟一眾獎老錄影《超級無敵獎門人 終極篇》。 (東星圖片)

網民反應兩極

志偉並透露說：「《獎門人》總共玩過175個遊戲，我們現在正進行諮詢，研究什麼遊戲會重現，亦會再創新遊戲。」

對於志偉再度製作《獎門人》，網民的反應是兩極，有網民紛紛表示期待，當中有留言指：「眾獎老回歸真係有睇頭」。

但亦有人留言狠批：「食老本都無用啦，當年掌門人吸引之處睇當紅明星歌星玩遊戲比人糟質，而家都無當紅明星歌星」、「香港仲有幾多當紅既明星可以上去玩? 玩左十幾年，都上晒年紀啦！都無乜人有興趣睇呢阿伯，阿姑玩遊戲。」、「老人院節目，真係俾老人家睇」和「齋聽都覺得好悶」

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天王天后曾上節目

《超級無敵獎門人》於1995年播映第一輯，最初由「獎門人」曾志偉及兩位「獎老」林曉峰及陳小春主持。其後陳小春發展音樂及電影事業而退出，由錢嘉樂接捧主持，節目裡安排藝人分隊作賽，參與遊戲以贏取獎品。

回想當年不少天王天后級藝人歌手亮相過《獎門人》，當中包括劉德華、古天樂、陳慧琳、陳奕迅、鄭伊健和楊千嬅等，眾人更玩得很放，不顧儀態。

當大不少遊戲令人印象難忘，包括「天下無敵估歌仔」、「繼續無敵石春路」、「啜兵乓波」和「辣辣壽司邊個食」等，

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港人集體回憶

過去20多年，《獎門人》締造了不少經典，當中包括彭丹一字馬吹蠟燭、JJ賈曉晨啜乒乓波、林敏聰於「馬拉松」遊戲裡說出：「蘇格蘭場非工業用國際線路自動溶雪16VALUE風油呔垂直昇降大包圍連雷射彩色洗衣乾衣腐蝕性氣墊毛筆一支」，至令令人津津樂道。

當中因為洪天明多次上節目玩遊戲而獲封「遊戲大王」，而且他多次贏取花之戀壽司禮劵，有網民估計他累積獲得超過20000件花之戀壽司而成為「花之戀毀滅者」，但不少網民「憂心」他何時才可以吃完。

▲ 洪天明累積獲得超過20000件花之戀壽司而成為「花之戀毀滅者」。 (東星圖片)

《獎門人》一度為TVB收視皇牌，所以有會拍特別版，比如於1997年，推出特備節目《天下無敵獎門人之水陸大擊戰》對撼《亞洲小姐競選決賽》，當年邀請一眾「電波少女」亮相節目，當中包括姚樂怡、梁雪湄、李慧萍、任港秀等。

於2005年，獎門人系列十周年時，曾志偉曾宣布《獎門人》系列完滿結束。

不過至2008年，TVB再推出全新一輯獎門人，主持一職由阮兆祥和王祖藍替代，但由於王祖藍、阮兆祥要和李思捷及汪明荃主持另一綜藝節目《荃加福祿壽》，故2010年，再改由金剛、江欣燕和王志安代替任「獎老」。

在2013年，「獎門人」曾志偉60歲大壽，TVB找來多年來的「獎老」，包括林曉峰、陳小春、錢嘉樂、阮兆祥、王祖藍、金剛、江欣燕、王志安、蘭茜，主持最後一輯的節目。