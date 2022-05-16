【疫苗通行證】兩港大學者料極少數年輕成年人現重症或死亡　撰文倡60歲以下毋須使用疫苗通行證

▲ 港大兩教授撰文倡60歲以下人士毋須使用「疫苗通行證」。（資料圖片）

「疫苗通行證」已在港實施一段時間，兩港大學者今日（16日）於報章專欄撰文，指現時本港大部分年輕成年人已接種最少兩劑疫苗，很多人也在第五波疫情中感染後產生了免疫力，加上已打針的年輕成年人感染重症和死亡的風險本來已較長者低，在觀乎今日香港已築起的免疫屏障，年輕成年人進一步接種，對清零或維護醫療系統難言再有明顯助益，倡議讓60歲以下成年人毋須使用疫苗通行證進入指定處所。

港大醫學院公共衞生學院流行病學講座教授高本恩和港大醫學院藥理及藥劑學系榮譽助理教授陳德光今日於《明報》專欄撰文，指疫苗通行證措施將於本月31日進入第三階段，除新冠病毒康復者及獲豁免人士外，屆時所有12歲或以上人士必須接種最少兩劑疫苗，並於接種兩劑滿6個月後接種第三劑，方可進入指定處所。當年輕成年人日常生活必須使用疫苗通行證，包括上學或上班，令他們幾乎不能拒絕接種，政策本質無異強制接種。

文中指出，在「知情同意」原則下，市民有權拒絕接種疫苗，但以疫苗通行證來說，只有當年輕成年人拒絕接種會令公眾利益蒙受重大損失，例如令醫療系統不堪負荷而瀕臨崩潰，才有足夠理據限制他們的個人自由，甚至剝削其上學或上班權利。

文中指，本港至今有近92%人口已接種第一劑疫苗，近86%人亦已接種第二劑。觀乎今時今日本港的群體免疫水平，這時候透過疫苗通行證以期建立免疫屏障，已經失去意義，認為進一步「谷針」將無助控制往後疫情感染數字。

兩學者指，基於現有的高接種率及第五波疫情產生的自然免疫力，及年輕成年人患上重症和死亡的風險本來就很低，可預期在往後疫情中，將只會出現極少數年輕成年人重症和死亡病例，認為至今還未接種的一些年輕成年人就算選擇不接種，或只接種一劑或兩劑疫苗，難言會因此拖垮醫療系統，故不贊成政府繼續透過脅迫性的政策向年輕成年人「谷針」，倡議放寬政策，讓60歲以下成年人毋須使用疫苗通行證進入指定處所。

不過，文章提到目前長者接種率仍偏低，70至79歲長者有超過7成已接種最少兩劑，但僅4成人已接種最少3劑；80歲或以上長者，有約50%已接種最少兩劑，但僅18%已接種最少3劑。兩學者認為，雖然進一步「谷針」將無助控制往後疫情感染數字，但仍值得重點針對提升長者的接種率，包括以加強劑延長保護力，藉以減低死亡率和重症病例。若長者接種率仍偏低，長者繼續使用疫苗通行證將會有節有理。

此外，文章指出，本港欲要「清零」，必須繼續堅守外防輸入、內防反彈，維持一定社交距離和實施入境限制等。

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責任編輯：郭詩詩