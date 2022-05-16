【消委會】9款香腸相對低脂低鈉 不含影響生殖力的獸藥代謝物
香腸大多都高脂高鈉，長期食用容易增加患高血壓的風險！消委會最新檢測結果指出，市面30款香腸樣本中，有3款檢出含有影響男性生殖能力的「氨基脲」（SEM），為內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物；另有2款則被檢出致癌性和基因毒性的多環芳香烴。不過，當中亦有9款脂肪及鈉含量相對低，而且不含上述獸藥代謝物及致癌的多環芳香烴。
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低脂低鈉定義
根據食安中心資料，高鈉、低鈉、高脂、低脂食物的定義如下：
- 「高鈉」食物：每100克食物若含多於1.5克鹽（約600毫克鈉）
- 「低鈉」食物：每100克/毫升食物含不超過120毫克鈉
- 「高脂」食物：每100克固體食物含有超過20克總脂肪
- 「低脂」食物：每100克固體食物含不超過3克總脂肪 / 每100毫升液體食物含不超過1.5克總脂肪
6款香腸相對低脂+不含多環芳香烴及氨基脲
消委會是次測試的30款香腸包括：20款屬冷藏，7款屬冷凍，3款屬室溫。總數30款測試樣本中，有15款屬「高脂」食物，沒有樣本屬「低脂」。當中以「TOPVALU」最高脂，每百克含35.6克脂肪，5歲女童一日食6條已超標。至於總脂肪含量最低的樣本為「BILINSKI'S」，每100克含5.5克脂肪。最高及最低這兩款樣本脂肪含量相差5.5倍。
TOPick綜合數據，在30款樣本中，找出以下6款脂肪含量相對低，而且不含上述有害物質的香腸：
|產品名稱
|重量
|大約售價
|產地
|被驗出的總脂肪含量
|BILINSKI'S
Organic Wild Mushroom with Italian Herbs
- fully cooked chicken sausage
|340g
|$138
|美國
|5.5g
|DOUX
法國雞肉腸-原味
|340g
|$21.9
|法國
|12.5g
|Tulip（三花）
雞尾腸純豬肉腸
|淨重量連鹽水：405g
不連鹽水：25g
|$32
|丹麥
|12.8g
|Sadia
雞肉香腸
|340g
|$10
|巴西
|13g
|Oscar Mayer
Turkey Original Uncured Turkey Franks
|450g
|$58
|美國
|14.2g
|KAYEM
artisan sausage
- fire-roasted pepper jack hardwood smoked
with fire-roasted jalapenos & Monterey jack cheese
- fully cooked
|340g
|$64.9
|美國
|14.8g
據食安中心的資料，在2000千卡的膳食中，一般人每天應攝取不多於60克脂肪。（註：個人攝取量會因應能量需要量而有所增減。）
4款香腸相對低鈉+不含多環芳香烴及氨基脲
鈉含量方面，9成香腸樣本達到食安中心的「高鈉」食物水平，沒有樣本屬「低鈉」。以鈉含量最高的「Harvest Creek」為例，每100克含1280毫克鈉，成人及5歲女童分別日吃5條及4條即超標。至於鈉含量最低的香腸樣本為「龍堡」蜜糖雞尾腸，每100克含565毫克鈉。
TOPick綜合數據，在30款樣本中，找出以下4款鈉含量相對低，而且不含上述有害物質的香腸：
|產品名稱
|重量
|大約售價
|產地
|被驗出的鈉含量
|龍堡
蜜糖雞尾腸
|160g
|$20.9
|中國
|565mg
|BILINSKI'S
Organic Wild Mushroom with Italian Herbs
- fully cooked chicken sausage
|340g
|$138
|美國
|583mg
|PRIMAHA
匠 Takumi Herb Wiener
|100g
|$25.9
|泰國
|584mg
|多泰食品
芝士脆皮腸
|500g
|$22
|中國
|586mg
世衞建議，一般成年人每日的鈉攝取量應少於2000毫克（即略少於一平茶匙食鹽，一平茶匙食鹽約重5.8克，含2300毫克鈉）才算是健康。
另消委會指出，除了香腸，消費者也應減少進食火腿及火雞片等加工肉類，避免長期攝入過多鈉而增加患上高血壓的風險。
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責任編輯：羅嘉欣