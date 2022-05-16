【消委會】9款香腸相對低脂低鈉 不含致癌物及影響生殖力獸藥
香腸是大家常吃的食物，但大多都高脂高鈉，長期食用易增患高血壓得風險！消委會最新檢測結果更指出，市面30款香腸樣本中，有3款檢出含有影響生殖能力的獸藥「氨基脲」（SEM），為內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物；另有2款則被檢出致癌性和基因毒性的多環芳香烴。不過，根據檢測結果，當中亦有9款不含上述獸藥及致癌有毒物質，而且脂肪及鈉含量也相對低。
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低脂低鈉定義
根據食安中心資料，高鈉、低鈉、高脂、低脂食物的定義如下：
- 「高鈉」食物：每100克食物若含多於1.5克鹽（約600毫克鈉）
- 「低鈉」食物：每100克/毫升食物含不超過120毫克鈉
- 「高脂」食物：每100克固體食物含有超過20克總脂肪
- 「低脂」食物：每100克固體食物含不超過3克總脂肪 / 每100毫升液體食物含不超過1.5克總脂肪
6款香腸相對低脂+不含致癌物及獸藥
消委會是次測試的香腸有20款屬冷藏，7款屬冷凍和3款屬室溫。30款測試樣本中，有15款屬「高脂」食物，沒有樣本屬「低脂」。當中以「TOPVALU」最高脂，每百克含35.6克脂肪，5歲女童一日食6條已超標。至於總脂肪含量最低的樣本為「BILINSKI'S」，每100克含5.5克脂肪。最高及最低這兩款脂肪含量相差5.5倍。
綜觀而言，30款樣本中，以下6款脂肪含量相對低，而且不含上述有害物質：
|產品名稱
|重量
|大約售價
|產地
|被驗出的總脂肪含量
|BILINSKI'S
Organic Wild Mushroom with Italian Herbs
- fully cooked chicken sausage
|340g
|$138
|美國
|5.5g
|DOUX
法國雞肉腸-原味
|340g
|$21.9
|法國
|12.5g
|Tulip（三花）
雞尾腸純豬肉腸
|淨重量連鹽水：405g
不連鹽水：25g
|$32
|丹麥
|12.8g
|Sadia
雞肉香腸
|340g
|$10
|巴西
|13g
|Oscar Mayer
Turkey Original Uncured Turkey Franks
|450g
|$58
|美國
|14.2g
|KAYEM
artisan sausage
- fire-roasted pepper jack hardwood smoked
with fire-roasted jalapenos & Monterey jack cheese
- fully cooked
|340g
|$64.9
|美國
|14.8g
4款香腸相對低鈉+不含致癌物及獸藥
鈉含量方面，9成香腸樣本達到食安中心的「高鈉」食物水平，沒有樣本屬「低鈉」。以鈉含量最高的「Harvest Creek」為例，每100克含1,280毫克鈉，成人及5歲女童分別日吃5條及4條即超標。至於鈉含量最低的香腸樣本為「龍堡」蜜糖雞尾腸，每100克含565毫克鈉。
綜觀而言，30款樣本中，以下4款鈉含量相對低，而且不含上述有害物質：
|產品名稱
|重量
|大約售價
|產地
|被驗出的鈉含量
|龍堡
蜜糖雞尾腸
|160g
|$20.9
|中國
|565mg
|BILINSKI'S
Organic Wild Mushroom with Italian Herbs
- fully cooked chicken sausage
|340g
|$138
|美國
|583mg
|PRIMAHA
匠 Takumi Herb Wiener
|100g
|$25.9
|泰國
|584mg
|多泰食品
芝士脆皮腸
|500g
|$22
|中國
|586mg
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責任編輯：黃泳欣