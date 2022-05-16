  • 20°C
香港時間 : 2022516日 (週一) 13:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消委會】9款香腸相對低脂低鈉　不含致癌物及影響生殖力獸藥

食用安全 13:40 2022/05/16

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

9款香腸相對低脂低鈉，而且不含致癌物及影響生殖能力的獸藥。

香腸是大家常吃的食物，但大多都高脂高鈉，長期食用易增患高血壓得風險！消委會最新檢測結果更指出，市面30款香腸樣本中，有3款檢出含有影響生殖能力的獸藥「氨基脲」（SEM），為內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物；另有2款則被檢出致癌性和基因毒性的多環芳香烴。不過，根據檢測結果，當中亦有9款不含上述獸藥及致癌有毒物質，而且脂肪及鈉含量也相對低。

最新影片推介：

低脂低鈉定義

根據食安中心資料，高鈉、低鈉、高脂、低脂食物的定義如下：

  • 「高鈉」食物：每100克食物若含多於1.5克鹽（約600毫克鈉）
  • 「低鈉」食物：每100克/毫升食物含不超過120毫克鈉
  • 「高脂」食物：每100克固體食物含有超過20克總脂肪
  • 「低脂」食物：每100克固體食物含不超過3克總脂肪 / 每100毫升液體食物含不超過1.5克總脂肪

6款香腸相對低脂+不含致癌物及獸藥

消委會是次測試的香腸有20款屬冷藏，7款屬冷凍和3款屬室溫。30款測試樣本中，有15款屬「高脂」食物，沒有樣本屬「低脂」。當中以「TOPVALU」最高脂，每百克含35.6克脂肪，5歲女童一日食6條已超標。至於總脂肪含量最低的樣本為「BILINSKI'S」，每100克含5.5克脂肪。最高及最低這兩款脂肪含量相差5.5倍。

綜觀而言，30款樣本中，以下6款脂肪含量相對低，而且不含上述有害物質：

產品名稱 重量 大約售價 產地 被驗出的總脂肪含量
BILINSKI'S 
Organic Wild Mushroom with Italian Herbs
- fully cooked chicken sausage		 340g $138 美國 5.5g
DOUX
法國雞肉腸-原味		 340g $21.9 法國 12.5g
Tulip（三花）
雞尾腸純豬肉腸		 淨重量連鹽水：405g
不連鹽水：25g		 $32 丹麥 12.8g
Sadia
雞肉香腸		 340g $10 巴西 13g
Oscar Mayer
Turkey Original Uncured Turkey Franks		 450g $58 美國 14.2g
KAYEM
artisan sausage 
- fire-roasted pepper jack hardwood smoked 
with fire-roasted jalapenos & Monterey jack cheese 
- fully cooked		 340g $64.9 美國 14.8g

4款香腸相對低鈉+不含致癌物及獸藥

鈉含量方面，9成香腸樣本達到食安中心的「高鈉」食物水平，沒有樣本屬「低鈉」。以鈉含量最高的「Harvest Creek」為例，每100克含1,280毫克鈉，成人及5歲女童分別日吃5條及4條即超標。至於鈉含量最低的香腸樣本為「龍堡」蜜糖雞尾腸，每100克含565毫克鈉。

綜觀而言，30款樣本中，以下4款鈉含量相對低，而且不含上述有害物質：

產品名稱 重量 大約售價 產地 被驗出的鈉含量
龍堡
蜜糖雞尾腸		 160g $20.9 中國 565mg
BILINSKI'S 
Organic Wild Mushroom with Italian Herbs
- fully cooked chicken sausage		 340g $138 美國 583mg
PRIMAHA
匠 Takumi Herb Wiener		 100g $25.9 泰國 584mg
多泰食品
芝士脆皮腸		 500g $22 中國 586mg

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃泳欣

相關文章

【消委會】3款腸仔含抗菌素代謝物有樣本超標13倍　過量或致關節軟骨退化
今日 09:59
【消委會】3款腸仔含抗菌素代謝物有樣本超標13倍　過量或致關節軟骨退化
【超市大搜查】循環扇配冷氣更涼爽及慳電 消委會推薦5款4星或以上平靚正循環扇
13:01 2022/04/16
【超市大搜查】循環扇配冷氣更涼爽及慳電 消委會推薦5款4星或以上平靚正循環扇
【洗衣膠囊】洗衣膠囊是懶人救星 消委會測試洗衣膠囊潔淨力
11:26 2022/04/21
【洗衣膠囊】洗衣膠囊是懶人救星 消委會測試洗衣膠囊潔淨力

你可能感興趣

【消委會】3款腸仔含抗菌素代謝物有樣本超標13倍　過量或致關節軟骨退化
今日 09:59
【消委會】3款腸仔含抗菌素代謝物有樣本超標13倍　過量或致關節軟骨退化
【超市大搜查】循環扇配冷氣更涼爽及慳電 消委會推薦5款4星或以上平靚正循環扇
13:01 2022/04/16
【超市大搜查】循環扇配冷氣更涼爽及慳電 消委會推薦5款4星或以上平靚正循環扇
【洗衣膠囊】洗衣膠囊是懶人救星 消委會測試洗衣膠囊潔淨力
11:26 2022/04/21
【洗衣膠囊】洗衣膠囊是懶人救星 消委會測試洗衣膠囊潔淨力
食用安全 消委會 食品 脂肪 致癌物 高血壓

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影