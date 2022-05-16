【逆轉人生】前空姐患病頓悟人生決心追夢　轉型分析師助企業員工改頭換面

▲ 當過空姐、經營過時裝網店的Tiff Chan，因患病而頓悟人生，追夢過程的心路歷程究竟是怎樣的呢？

翻開日本時裝雜誌，總發現日本人像格外懂得發掘色彩配襯的多元性。而女生Tiff正是「色彩分析師」，擅長發掘客人的本質，從而鑽研更多穿搭技巧。「有些上班族，平時返工都是穿黑白灰藍4色，我會讓他們尋找其他色系的可能性。他們未必即時信服，但埋粒種子，人生行到某個階段，就發覺可試試用色彩作出一些改變。」由色相到散發的氣場，彷彿都蘊藏無盡小宇宙。

的確，在社會環境和疫情下，人生的色彩偶爾會單調乏味，若有「仙人指路」點撥一下，拼發的氣場也許不一樣。本來當過空姐、經營過時裝網店的Tiff Chan，原本對「色彩分析師」這行業零認識，但2017年她到台灣進修後，成為少數獲得「日本個人色彩協會」顧問級認證的香港人，她走的人生方向從此不一樣。

▲ 年過40的Tiff 表示自己的心態還很年輕，所以老中青的衣着品味均可兼顧。「作為稱職的色彩分析師，要有美感、色感以及對人性的敏感度，三者缺一不可。」 （被訪者提供）

Tiff自言出身傳統家庭，父母也沒特意鼓勵子女追求夢想。「2011年是個轉捩點，當時本身免疫系統出現問題，醫生懷疑是淋巴癌，住醫院兩星期，想着『難道人生如此完結』，加上媽媽和親友都因癌症過身，啟發到人生要及時行樂及追夢。」走過生關死劫，當時服務的航空公司又面臨廉航崛起的挑戰，為休養身體，Tiff就落地轉行做OL去。

往台灣進修 成為色彩分析師

但面對刻板的職場生活，2017年Tiff又嘗試改變自己。「當是給自己一給生日禮物吧，那時就開設時裝網店，想着經營成本不高。但發現客人有不斷重複或衝動購買等習慣，不理會是否適合自己，只要能趕潮流的就買，事後又草率地棄掉，造成浪費。試過有位客人膚色較深，但想買一件薄荷綠的上衣，我直覺是不襯對方的，但我自覺沒專業身份去說服她。」Tiff深明女士愛靚的天性，但如何明智消費，尋找適合自己的衣衫配飾，才是穿搭品味的關鍵。

▲ 為金門作企業員工的形象指導，讓他們對公司有歸屬感。（被訪者提供）

搜集資料期間，接觸到在日本、台灣等地較盛行的色彩分析師行業，更發現色彩分析是形象顧問其中一個重要的環節，就決定赴台灣報讀日本個人色彩協會（JPCA）進修課程。

「當中涉及很多理論，如科學分析，光波長、眼睛結構、皮膚的結構層次等，也要對色彩很敏感。」但理論歸理論，Tiff說色彩的配襯其實是沒準則的，是隨着本身的造型而定。「譬如日本雜誌的model，可以黃色平底鞋襯紅色短襪，在一般OL看來完全是『九唔搭八』，所以我要知你是甚麼行業和性格，才知道你的formula在哪。」

▲ 藝人DJ黃天頤也是Tiff 的客戶之一。（被訪者提供）

了解個性 拋開穩陣用色

Tiff在2019年底，才以色彩分析師之名開始崛起，令坊間漸漸認識這門專業。她認為色彩分析師這專業是以人的性格為核心，而不是讓顏色支配自己，其服務對象從個人到企業員工都有，當中包括主婦、大學生、職場新鮮人、藝人、長者以至專業人士如醫生律師等。「有男士好細心，甚至買package跟女伴來上工作坊，當是生活的消閒活動。」

諮詢的過程中，Tiff先以15分鐘了解客人的職業、年齡層，上這課程是想令自己有何改變等問題。「我會以腦海中的database自動分類，他會喜歡甚麼顏色，通常bingo會中。有的客人總有句口頭禪：『這個顏色最穩陣、無死』，但這個環節就是不准他們選『安全的顏色』，否則就不用找我。」之後Tiff會讓客戶放一些不同顏色的測試布在身上，或配以不同款式粗幼度的眼鏡，讓他們知道顏色如何影響個人外觀。繼而記錄適合或不適合客戶的顏色，以及個人喜好，分析後有實體的色板和電子版報告讓客戶參考。「有些客人都唔信可以carry到這份色彩或個性面向，他們會將色板掛在衣櫃內，作為襯衫的指標。」

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企業客戶 提升員工歸屬感

除了提供個人諮詢，Tiff也有不少企業員工的客戶，包括滙豐、恒生、希慎、金門，時裝品牌Furla等，其title是職場形象管理學導師。「以前我返工，都好怕聽talk，會瞌眼瞓。我要跟企業的HR溝通，問同事玩唔玩得、年齡層是怎樣等，搵得我的企業，都是意慾在傳統的框框中有突破，想員工的表現亮麗點。有企業甚至想我以wellness為主題，希望關注員工的生活質素，提升他們的歸屬感。」

Tiff表示，上班族若穿上正裝「唔會差得去邊」，難度最高是smart casual。「穿黑色似部長級，反而藍色的層次較豐富，要營造威嚴感可穿海軍藍色西裝，但出席同事間聚會，不用太嚴肅之餘又帶點casual味，可在藍色中帶點格仔圖案，加袋巾也可增加跳脫變化。」

▲ 在Furla店內，Tiff為VIP客戶介紹手袋配搭之道。（被訪者提供）

色彩與品牌銷售 用橙色增加親切感

在市場學上，色調選擇對品牌經營絕對有幫助，Tiff說顏色對人的情緒、心理、視覺均有影響，色彩能營造觀感形象，傳遞品牌信息，她說較欣賞近年某快餐飲食集團以橙色為選色。「若留意一下，該品牌從員工制服到燈光，都帶有這個元素，除了有welcoming的親切感，這暖色系會投射入食物內，帶來開心歡娛的感覺，也是進食體驗的一部分。有別於以前某快餐集團，以紅色為視覺焦點，因為鮮紅色有購物的衝動感。」

記者：馮柏偉