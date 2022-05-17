【TOPick 獨家優惠限時搶】送「Crocs™ 香港網上商店」HK$50／HK$100 折上折優惠碼 (1000份)

Crocs™香港網上商店獨家限時優惠

正價鞋款2對85折 滿HK$900再減HK$100

TOPick會員專享額外折上折優惠碼

Crocs™是全球創新的休閒男、女、童鞋的領導品牌。Crocs™秉承其核心的塑模鞋履工藝，推出了適宜四季的豐富休閒鞋品。所有Crocs™鞋款均採用Croslite™物料製造，這項革命性專利技術令每一對都具有抗菌功能，而且輕便、柔軟舒適，具品牌標誌性的Clog經過重新設計，結合了時尚感和冒險精神，變得更堅固及更耐用，出色的品質令每位Crocs™擁有者一直鍾愛和支持。

Classic Hiker Clog以Classic Clog舒適的Croslite™泡沫鞋面，大膽的中底 (增加了10mm的高度) 和鋸齒外底製成，獨特搶眼造型，絕對潮人必備時尚鞋品。Crocs™香港網上商店 現正推廣限時優惠，選購兩對正價鞋款即可享有85折優惠，購買滿HK$900全單更可再減HK$100。

【TOPick 獨家優惠限時搶】

Crocs™與TOPick新聞聯手送出TOPick會員專享折上折優惠，參加「限時搶」活動即可拎走獨家優惠碼！首500位參加者可獲買滿HK$500減HK$100折扣碼，第501-1000名參加者可獲買滿HK$300減HK$50折扣碼。

產品特點：

經典款Clog鞋面設計

兩件式結構，配以全新中底和外底設計

中底高度增加了10mm，更搶眼，更時尚

中底採用拋光的Croslite大理石處理

鋸齒外底，周圍配以橡膠以增加牽引力

旋轉式後跟帶配以魔術貼設計以調節鬆緊

鞋帶配以魔術貼設計以調節鬆緊

可配上Jibbitz™飾品，設計屬於自己獨一無二的Clog

Iconic Crocs Comfort™：輕巧、靈活、360度舒適度 ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【限時搶玩法】：

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- 揀選「TOPick 會員活動」專區，在限時內填妥「限時搶」表格即可獲取獨家優惠碼名額！

首500位參加者可獲買滿HK$500減HK$100折扣碼，第501-1000名參加者可獲買滿HK$300減HK$50折扣碼。折扣碼先到先得，送完即止，優惠碼不可挑選及更換。

得獎準則：於指定時間內在hket App進入「TOPick會員專區」並填妥「限時搶表格」的參加者方可獲得優惠碼，名額數量有限，送完即止。

截止日期：5月27日(星期五)下午1時正

公佈得獎：5月30日(星期一)前以電郵形式發送獨家優惠碼給各成功登記者, 參加者請留意電郵郵箱

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優惠碼使用準則：

- 優惠碼使用有效期由即日起至2022年6月30日。

- 此優惠碼只適用於Crocs.com.hk。

- 此優惠不適用於扣減運費。

- 此優惠於任何情況下不可兌換現金。

- 此優惠不可與其他人士分享。

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