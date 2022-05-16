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【轉趨炎熱】天文台料明起天色好轉有陽光　周末再受低壓槽影響有雷暴

社會 13:01 2022/05/16

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本港地區下午及今晚天氣預測 大致多雲。(資料圖片)

天文台今日（16日）表示，一股東北季候風昨晚抵達本港，受季候風影響，今早各區氣溫較昨天同時間低3至4度。廣東沿岸繼續受雲層覆蓋，本港附近不時仍有雨區。預測今日大致多雲，初時有幾陣驟雨。展望本周中期轉受較乾燥的大陸氣流影響，屆時天色好轉。而本周後期一道低壓槽會再為本港帶來不穩定天氣。

    點擊圖片放大
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天文台預測本港地區下午及今晚大致多雲，下午有幾陣驟雨。吹和緩北至東北風，離岸風勢清勁。展望未來一至兩日部分時間有陽光，氣溫逐步回升。本周後期有幾陣驟雨。

根據9天天氣預報，明天及周三部分時間有陽光，市區日間氣溫約25度。周四及周五短暫時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨，市區日間氣溫約27度。周六大致多雲，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。

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責任編輯：余思嵐

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