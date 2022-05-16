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【食用安全】Omega-3有降血脂消炎功效　營養師推介含豐富Omega-3海鮮

健康 17:24 2022/05/16

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「Yanbie，我可以吃魚油丸嗎？」與減肥戰友Fiona會面時，她劈頭便問。面對有關營養補充品的問題，我會先了解客人進食補充品的原因，才作出建議。Fiona表示，由於腳痛問題，朋友建議她嘗試吃魚油丸。

翻查Fiona的病歷記錄，她的確提及自己有關節炎及高血脂的問題。我徐徐回應：「魚油丸含豐富奧米加三脂肪酸（omega-3），而Omega-3具有抗炎和減低血液中三酸甘油脂含量等功效，的確適合你身體的情況，但我建議由新鮮食物中取得營養素更佳！」

影片推介：

Fiona愣了一會，問：「即是我應該吃些甚麼呢？」

其實，不少深海魚都含豐富Omega-3，如三文魚、鯖魚、沙甸魚、海鱸魚和黃花魚。一般而言，每星期進食兩至三餐含豐富Omega-3魚類，就可攝取足夠的Omega-3營養素。

Fiona再問：「但我怕魚腥味，就連薑葱蒸，我都會淋上大量油辟腥，而現在減重期間又需要控制油份……」

「不妨考慮一下味噌鯖魚吧！先將鯖魚柳切件煎香，在小碗中把半湯匙味噌、一茶匙豉油、半茶匙糖和適量水拌勻，再將醬汁淋到鯖魚上，蓋上鑊蓋煮十分鐘即成。」我滔滔不絕地說道。

以Fiona的性格，如只建議她一個食譜，她便會一星期五天都煮同一樣的菜式，因此，我再給她建議：「檸檬香草焗三文魚柳，亦是一個不錯的選擇呢！先將三文魚柳解凍，放在錫紙上，加入迷迭香、百里香、牛至、半茶匙鹽和適量黑胡椒，再放上檸檬片辟腥。放入已預熱二百度焗爐焗十五分鐘，即成。」

同樣有以上問題的戰友們，不妨試試吧！

全文刊登《香港經濟日報》，原題是：「Omega-3有降血脂消炎功效

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撰文 : 盧綺欣

食用安全 健康問題 海鮮

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