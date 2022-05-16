【入稟索償】迷你倉大火意外引致損失　租戶入稟向時昌等公司索償

▲ 迷你倉大火意外引致損失，租戶入稟向時昌等公司索償。（資料圖片）

2016年牛頭角淘大工業村迷你倉發生四級大火，導致兩名消防人員殉職，死因庭日前裁定兩人死於不幸。有迷你倉租戶日前入稟高等法院，指大火意外導致損失，指因經營時昌迷你倉的公司及特業管理公司等涉疏忽及或違反契約等，要求作出賠償。

原告星域投資有限公司；答辯人經營時昌迷你倉的時昌物流有限公司及柏盛置業有限公司(前稱時昌迷你倉置業有限公司)、MONAFAT LIMITED及恒隆物業管理有限公司。

入稟狀指，原告於2016年6月21至25日期間，原告為牛頭角道淘大工業村1座地下A之租戶，當時的業主及物業註冊持有人為Goldenlamp Investments Limited。

原告指，2016年6月21至25日涉事淘大工業村發生大火意外，因答辯人之疏忽，及或違反法定和照顧責任，及或違反合約或契約，要求答辯人作出賠償，兼須付利息及訟費。

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記者：林育慧