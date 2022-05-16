【消委會】測試最新10款嬰幼兒手推車　推介8款BB車安全耐用方便出行

▲ 消委會測試最新10款嬰幼兒手推車。

BB車在市面上款式繁多，新手爸媽真的會有「選擇困難症」。消委會測試了最新10款嬰幼兒手推車，測試內容包括安全及耐用、出行及使用、舒適度及人體工學、儲物籃設計等，新手爸媽購買前必須留意。

消委會一共測試了6款簡便手推車、2款組合手推車及2款雙人手推車，售價由$1,899至$12,490不等。評分總則為出行及使用方便程度佔75%，舒適及人體工學佔15%，儲物籃設計佔10%，若安全項目表現不理想，會減低整體評分。

而10款BB車當中，有2款總評獲得4星，其餘為3.5星。而安全及耐用測試是根據歐洲標準BS EN1888-1:2018及BS EN1888-2:2018進行，當中有8款表現優異，餘下的2款SliverCross Clic（售價$2,500）及Babystyle Egg2（售價$9,980）被指有潛在安全風險，前者的安全帶被強力拉扯後有鬆脫及損壞情況；而後者在車蓬支架的部分交接位有縫隙，潛在傷小孩手指的風險。

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出行及使用方便度大致滿意

至於出行方便度，6款簡便手推車中以Chicco Goody Plus（售價$3,898）於不同路況下推行最暢順，而Silver Cross Pop、Silver Cross Clic、Maxi-Cosi Lara、Cosatoo Uwu Mix的整體推行表現遜色。

至於組合手推車在推行方面，Babystyle Egg2穩定流暢且操控容易，而Stokke Xplory X（售價$12,490）在行人路及不平路面推行時車身稍顛簸，整體較難操控。

消委會又測試各款BB車的使用及舒適度，包括安全帶、椅背、手把、開摺、車輪鎖、清洗、舒適度及人體工學、儲物籃，當中以Chicco Goody Plus在出行及使用整體評分達4.5星，除了雙人手推車Chicco Ohlala Twin只有3.5星，其餘都達到4星，大致令人滿意。

二手車安全度未必有保證

此外，消委會提醒，二手BB車的結構安全、堅固及耐用程度未必有保證。家長購買或使用二手BB車前，應先細心檢視其結構是否堅固，尤其是車架、摺合鎖、車輪鎖等装置，以及車輪的損耗情況，部件是否齊全等。

就安全問題，Silver Cross回應指消委會的安全測試結果有爭議，並表示SliverCross Clic已由獨立認可實驗室證明通過歐洲安全標準BS EN 7888-1:2018及ES EN 1888-12:2018的測試要求。

而Babystyle Egg2的生產商表示，聯同數間獨立驗室都不同意消委會的安全測試結果。生產商又指Babystyle Egg2在多個國家銷售，以及於不同國家的實驗室進行測試，從未收到有關是次測試中所發現的問題。

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責任編輯︰林綺玲