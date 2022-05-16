【晚安小店】媽媽開網店售晚安短訊見盡人生百態　 抑鬱症女生買家慢慢變開朗

▲ 兩孩媽是晚安店的店主。

對於孤獨的人來說，或許連一句「晚安」都能令她們內心泛起一絲幸福。內地一名35歲育有兩孩的媽媽，10年前開始開網店，售賣「晚安」短訊，為孤獨的陌生人帶來慰藉，而她亦從中獲得療癒。她透露，買「晚安」的顧客包括單親家庭孩子、同性戀者、癌症患者等，透過與顧客聊天，她見見盡人間百態。

來自廣東潮汕的35歲女子翁碧英（玖妹）出生於平凡家庭，父親在鄉下從事建築，母親是家庭主婦。其父親待人處事非常嚴格，甚少表達自己的情感，她從小對爸爸的印象便是「權力的掌控者」，母親和子女則是「服從者」。她更因此誤會父親不愛家人，惟2006年玖妹第一次離鄉到外地讀大學，父親送車的身影，才讓她感受到父親沉默的愛。

玖妹與父親雖然重拾親情，但成長經歷仍讓她性格獨立敏感，她形容自己是「孤獨症患者」：「有時候我飽受這種孤獨的折磨，以為自己抑鬱了，有時候又很享受這種孤獨帶來的平和和快樂」，

1元賣「晚安」短訊解孤獨

然而長期面對孤獨的玖妹，在2010年大學畢業，到深圳打工時，卻萌生了「賣晚安」的想法。當時她偶然想起大學時，向同學發送「晚安」短訊，遂將這化作一門「生意」，開設網店，希望透過在睡前道「晚安」的儀式感，陪伴跟自己一樣孤獨的人。

每則「晚安」短訊售價為1元（人民幣，下同，約1.16港元），顧客可在網店選購為期一周、一個月或一年的「晚安」短訊，而短訊不僅是發送「晚安」2字，玖妹通常會寫一段溫馨的話，有時更會跟顧客聊天，但彼此都不會過問個人私隱，例如身處的地方、職業、年齡、婚姻狀況等。

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「高峰時期一個晚上要給客人發300多條短訊，我每天晚上10點左右開始工作，這些年我大概發出3萬多條『晚安』，換了3部手機、4個電話號碼」，玖妹說。

學生、同性戀者、癌症患者買「晚安」

玖妹透露購買「晚安」短訊的人包括單親家庭的孩子、考試壓力龐大的學生、不獲家人理解的同性戀者、暗戀者、失戀者、婚姻出軌者、抑鬱症患者、癌症患者，顧客大都選擇匿名或虛報地址，「有一位客人寫的是『住在南極的人』，這是一個非常孤獨的名字，2015年，他第一次買了365個『晚安』，連續3年，到後來就沒有再續訂了。」

玖妹稱不少顧客的故事均令她印象深刻，有中年男子投資失敗、欠下許多錢，瞞著家人自己默默承擔，在街上突然渴望陌生人的一句「晚安」；有失眠人士需要陌生人的「晚安」信息；有白領指定凌晨2時收取「晚安」短訊，事後總會回覆指自己正在加班；有妻子購買「晚安」信息給丈夫，丈夫卻誤會發送人是以往的紅顏知己。

玖妹憶述，有一名患有抑鬱症的女生斷續地購買「晚安」短訊，她曾陪伴對方在跨年夜痛哭，亦見證該女孩休學、工作、拍拖、分手，至4年後該女孩性格慢慢變得開朗，曾向玖妹笑稱：「要是有個男孩給自己發這麼久的短訊，她就嫁了。」

發「晚安」信息見盡人生百態

如今玖妹已是一名2孩之母，現時在深圳經營一間植物文創店，同時經營著「晚安小店」。她形容這10年間透過這種方式跟陌生人建立連繫，彼此也能獲得療癒，她亦見盡人生百態，包括夫妻、親子關係等，「賣『晚安』近10年，也是聽故事、看人生百態的10年。我的孤獨感始終貫徹全程，但我學會享受這種孤獨。」

曾有一名女網民在網店留言指自己婚姻不如意，跟女兒相依為命、開花店維生，生意卻受新冠肺炎疫情打擊，因感絕望而購買一周的「晚安」短訊，玖妹指看到這則訂單時忍不住落淚，因自己也是2名孩子的媽媽，卻不知道能為對方做些甚麼，她在社交平台分享這則故事，友人馬上打聽到花店的地址。

客人不滿信息內容留差評

玖妹透露在「賣晚安」的10年間，曾收到不少負評，例如有人批評她以1元售賣原本1毫子的信息價錢太高，有收到「晚安」短訊的人感到不滿，認為信息內容不稱心而給予差評，亦有收件人覺得被打擾而對她破口大罵。同時她指亦有部分客人心懷善意，因擔心她工作至凌晨太累，或是接收太多負能量致心情抑鬱，傳來數百字的慰問短訊。

曾考慮結束網店

10年過去，玖妹坦言曾想過結束網店，因有時會質疑「賣晚安」的意義何在，但每當她想要放棄時，總有顧客出現，向她分享自己走出困境的經歷，令她感到十分欣慰，亦令她重拾信念、繼續堅持下去。惟她表示：「當然我希望有一天，大家都不再需要這個陌生人的『晚安』了，因為他最愛的人已經給了他最好的陪伴。」

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責任編輯：王明芳