【懶人減肥】接近零運動懶人減肥快速減去27磅　陳懿德：Fit過選港姐

▲ 3個方法令陳懿德回復窈窕身形。

去年參選港姐的陳懿德（Rachel)現年23歲，身高168.5CM的她，現時體重108磅，可以說是Fit到爆！但過往其實她是肥妹仔一名，曾經肥到132磅，而面試港姐時則是她體重的人生高峰期，當時已經穿上黑色連身裙的她，仍難掩圓潤身形。

陳懿德入圍後，她隨即用了短短3個月激減16磅，穿上黃色三點式自信示人，成功躋身港姐12強。不過選完之後，Rachel沒有因此而偷懶，持續減肥keep fit，現在她體重是48kg，買衫由中碼變到著加細碼，她說：「仲Fit過選港姐時」！

▲ 減肥成功後，以泳衣示人，充滿自信。(ig圖片)

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Rachel接受Topick記者訪問時，就大方分享減肥餐單加心得，她形容自己的減肥法是「懶人減肥法」，因為是極少量運動，主要從飲食著手，168斷食法及超低碳飲食，168斷食法近年大行其道，獲很多名人明星追捧，方法很簡單，一天之中16小時禁食，並將食物集中在8小時內吃完。透過這種輕斷食，讓身體空腹16小時後，有機會進一步分解脂肪，進而達到減肥效果。

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而超低碳飲食就是減少吃碳水化合物份量，如澱粉、含醣量高的蔬果、甜食以及各種含糖的調味料，不過就要增加脂肪的攝取量，Rachel說:

戒油鹽糖。基本上都係原形食物，如果看到是加工食物，我就唔食。有個小貼士就係出街食飯都唔好點汁點醬，因為你不會知道裡面添加了多少糖跟鹽。而進行超低碳飲食期間，她會補充酵素以防便秘。

Rachel又大方分享她的減肥餐單：

每日兩至三條番薯

大量蝦和帶子，雞胸肉

每日一杯蛋白奶昔

一杯豆奶和最少飲2公升水

至於有否做運動，Rachel就笑言懶人減肥法精髓就是極少運動：

其實我係一個好懶嘅人，加上參選時期啲時間好彈性，好難成日去做，所以我揀了速度最快和效果最明顯的跳繩和跳彈床。

Rachel表示在參選3個月時激減16磅，選完後開始有點放肆，她坦言減肥一定會遇到樽頸位，但一定要認清自己的目標，按住自己的步伐，不需要跟人比較。如果也是美食愛好者，見到邪惡食物時候就問自己想快點瘦還是要食了先？

她又分享減肥心得，她指減肥要先在飲食方面下手，不用先開始做運動，到了樽頸位，就要開始運動。現在身形Fit爆的她，減肥成功令她充滿自信和正能量：

見到個成果好滿足，努力是值得的，覺得原來我都可以做到！所以是很開心。而另一樣最開心是聽到身邊的人見到我努力，鼓勵到身邊人都為自己的目標奮鬥，帶出這個正面訊息都令我最開心。

陳懿德童年肥妹仔時期的照片：

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記者:陳麗薇