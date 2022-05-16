【新品速報】Fortnum & Mason 315週年＋英女皇白金禧紀念　$588起嘆期間限定白金禧年下午茶

▲ Fortnum & Mason推出新白金禧紀念系列及主題下午茶。（圖片由Fortnum & Mason提供）

Fortnum & Mason為慶祝品牌成立315週年，由即日起至6月30日期間推出店內主題佈置及活動，更於英女皇白金禧紀念推出主題產品之餘，希望客人可以了解更多品牌背後的故事，還推出期間限定白金禧年下午茶。

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作為一個與皇室有著連繫的品牌，Fortnum’s打造了一系列向英女皇伊麗莎白二世的個人喜好和傳奇事蹟致敬的主題產品，以紀念她白金禧年紀念。Fortnum’s 根㯫英女皇皇冠設計了一個專屬圖案，並以紙雕展示於店內櫥窗，紀念她非凡的一生。Fortnum’s 指紙雕皇冠的設計，包含了很多有關女皇陛下所經歷、關心和熱愛的事物，例如她對哥基犬、天鵝、鈴蘭花的喜愛，以 及女皇與菲臘親王結婚的紀念品。

▲ （圖片由Fortnum & Mason提供）

為表揚女皇對世界和歷史的貢獻，紙雕皇冠的設計中還包含了向英聯邦致敬的「英女王的綠色樹冠」（Queen’s Green Canopy） 裡面的樹冠，皇冠裡還有一個標誌英國武裝部隊的卡車車輪，紀念女皇於二戰期間身先士卒成為戰時工程師的回憶。

店內更設置電子屏幕展示Fortnum’s 的品牌故事，客人可以掃描二維碼細閱Fortnum’s的歷史照片和錄影片段，探索品牌一系列產品背後的故事，包括茶品和最新的英女皇白金禧系列。 客人閱覽所有故事後，即可免費獲得神秘禮物一份。

客人還可以在Tea Counter免費品嚐三款茶葉：招牌Royal Blend、香港獨家的MUSEA Blend 及全新推出的Platinum Jubilee Blend，還會把燈光動畫投影於茶面上，訴說每款茶葉的製作靈感和故事。

Fortnum’s呈獻全新英女皇白金禧誌慶系列

Fortnum’s推出了誌慶主題的美食，包括The Jubilee Tea Party Hamperr（港幣2,488元），內有果味蜜餞、甜奶油餅乾及誌慶主題特配茶品。Fortnum’s Platinum Jubilee Mini Musical Biscuit Tin（港幣258元），罐內裝滿了黑朱古力和澳洲堅果餅乾，音樂盒餅乾罐會緩緩旋轉，播放出英國國歌《天佑女王》。The Queen’s Platinum Jubilee Blend Loose Leaf Tea Caddy（港幣298元），以來自印度、斯里蘭卡和中國的茶葉調配而成， 味道醇厚香甜。

▲ （圖片由Fortnum & Mason提供）

Fortnum’s Platinum Jubilee Blanc de Blancs Champagne（港幣588元），由著名酒師 Laurent Hostomme專為 Fortnum’s 獨家釀造，採用了釀酒師在Chouilly葡萄園的 Chardonnay葡萄，酒味香濃，散發蘋果果香和烤麵包香氣，帶有淡淡的花香及清爽酸度。

還有Fortnum's Platinum Jubilee Teapot（港幣 1,888 元）及 Fortnum's Platinum Jubilee Teacup & Saucer（港幣 1,128 元） ，由英國公司Walpole生產，設計靈感源於英女皇的喜好和在位期間功績。茶具綴以金色細節，適合任何熱愛收藏茶具或皇室的追隨者。

181 Fortnum & Mason白金禧年下午茶

▲ （圖片由Fortnum & Mason提供）

181 Fortnum & Mason 特別推出期間限定白金禧年下午茶，以傳統英倫的午後風味慶祝此特別日子。Platinum Jubilee Afternoon Tea（每位港 幣 588 元）包括：天鵝造型酥皮糕點，象徵英女皇宣佈認養位於威爾斯和英格蘭開放水域上每隻無主天鵝；香檳撻，以珍珠點綴的巧克力，傳統英式甜點白蘭地脆卷伴特製白金禧果醬，最後以白金禧茶葉製成的美點 — 香 茶蛋糕作結。

另有為小朋友而設的下午茶（每位港幣288元），包括哥基犬棒棒蛋糕，代表英女皇最愛的哥基犬；皇冠形狀的餅乾，及畫上英國國旗的馬卡龍。

價錢另收加一服務費。

為了紀念 1975 年英女皇伊麗莎白二世首次訪問當時仍是大英殖民地的香港，特飲Frappe '75（港幣 90 元）以 Fortnum’s 的蜜桃紅茶為基調，並注入生薑烏龍提升甜味。特飲以檸檬雪芭代替奶油突出蜜桃的果味，最後以三片英國國花紅玫瑰花瓣作裝飾。

還設有雞尾酒Jubilee Beacon（港幣 160 元），氈酒和杜本內酒作為主調，並依照英女皇本人所喜歡的比例調配而成，即是兩份Fortnum‘s倫敦辛口氈酒配上一份禧年杜本內酒。

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責任編緝：蕭雅文