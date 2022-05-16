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【第五波疫情】專家料再放寬措施確診將略升　何栢良：不應該讓零星個案影響復常進展

社會 13:29 2022/05/16

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專家料再放寬措施確診將略升，何栢良：不應該讓零星個案影響復常進展。（資料圖片）

本港疫情由高峰回落，每日確診個案持續在3位數，但仍有個別食肆爆發染疫群組。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，本港正逐步推進復常階段，在不同餐飲場所出現群組屬預期之內，但相關群組的個案約100宗，只佔本月整體確診個案的不足3%，認為防護中心選擇性公布餐飲場所個案，是因在疫苗通行證下，能跟進及追蹤個案，相信其他場所都會有小規模的爆發，只是防護中心未有掌握。

被問到上環星月樓群組已達52人感染，何栢良指食肆處所一直很配合政府，可以做的已差不多，關鍵在於顧客要檢視是否已完成基本疫苗接種，符合條件的話，外出除口罩用膳或游泳也是安全。

何栢良認為政府不應聚焦在一些零星群組，反而是疫苗通行證步伐跟不上復常步伐，第二與第三針之間的寬限期6個月，跟復常步伐及整體未打第三針人口脫節，仍然有超過100萬市民未接觸第3針疫苗，認爲政府要以行政手段再推高疫苗接種率。

至於港大早前預測堅尼地城一帶可能會出現爆發，何栢良指衛生防護中心及專家的預測，有時會「警鐘誤鳴」，本月陽性檢測最多在北區，中西區相對一點也不高。他認為目前雖然更宏觀去看待疫情，不應該讓零星個案，影響本港復常的進展。

何栢良預計隨著社交距離措施再放寬，個案會上上落落一段時間，確診個案會較現時略高，但他認為市民不需要太擔心。至於會否出現第6波疫情，他指如果有新變種病毒流入社區，才會出現第6波疫情。 

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責任編輯：李榮忠

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