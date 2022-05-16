【明星瘦身】綾瀨遙曾暴肥至127磅　日本國民女神4招3個月減17磅【內附詳情】

▲ 綾瀨遙貪吃一度暴肥至127磅，靠四招瘦身秘訣keep住完美身形。

有「日本國民女神」之稱的綾瀨遙最近主演的日劇《前男友的遺書》，開播以來好評不斷，劇集現已在「黃Viu煲劇平台」上架。

今次有別以往可愛正直的角色，綾瀨遙在新劇飾演見錢開眼的精英律師，貪錢演技不但被觀眾大讚有突破，就連原著作者新川帆立也激讚她兼具強勢和呆萌，是「劍持麗子」一角的最佳人選。

劇中麗子愛以美食減壓，綾瀨遙也趁機嘆盡各地佳餚，她亦笑言拍攝期間增磅不少，養出小肚腩。

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曾數度獲封「最理想女生身材」的綾瀨遙，出道初期一度因為貪吃而暴肥至127磅，因而被經理人安排參加瘦身節目，並勒令她甩肉近16磅，否則必須退出藝能界。

為此她下定決心透過飲食控制來健康瘦身，最後花了3個月成功減下17磅。至今一直維持在110磅的完美身型，原來靠著4招獨門keep fit秘訣，一起看看綾瀨遙瘦身日誌。

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秘訣1：起床喝溫水+伸展喚醒身體

綾瀨遙每天睡至最後一刻才起床，先會喝一杯溫水，然後做簡易的伸展運動，可以喚醒腸胃蠕動、清除宿便，這個是其美肌的小秘訣。

秘訣2：日攝1000卡路里

她之前因為貪吃而暴脹，控制飲食十分重要。她將每天熱量攝取控制於1000卡路里以內，早餐以香蕉和豆漿為主、午餐則進食燙青菜和雞胸肉。

同時多吃含高纖食物，用低卡的蒟蒻代替米飯，以增加飽肚感。極低卡飲食不能長期維持，以免影響身體健康。

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秘訣3：每日運動至少40分鐘

綾瀨遙減肥時期每天運動40至90分鐘，慢跑、游泳、健身等幫助消耗熱量。

瘦下來後，她仍會透過拉筋和空中瑜伽來強化身體曲線，尤其最愛做普拉提，整合有氧、柔軟度及肌肉伸展，不論透過徒手訓練還是機器輔助，都能幫助訓練者取得身體的和諧與平衡，也能幫助雕塑身材與減肥。

秘訣4：日喝3公升水

綾瀨遙一天飲用2至3公升清水，幫助腸胃蠕動排便，以提升身體新陳代謝、排走體內毒素，令是其凍齡美貌的秘密。