【花劍大獎賽】蔡俊彥奪銀創生涯最佳成績　IG分享得獎感受：感覺美好又不真實

▲ 蔡俊彥。(FIE fb圖片)

世界排名第7位的香港劍手蔡俊彥,昨日(15日)於花劍大獎賽韓國仁川站以14:15惜負意大利劍手馬連尼(Tommaso Marini),奪得銀牌,創下個人最佳戰績。蔡俊彥今(16日)於社交平台分享感想,指出昨日十分美好及感覺不真實,又說自己曾經歷多次落敗及困難,但亦令獲得佳績的時間感覺更加甜美,感謝在其困難之時鼓勵他的人。

蔡俊彥早前於世界盃開羅站及貝爾格萊德兩站首圈止步,而上月底普羅夫迪夫站亦止步32強,來到今季最後一項賽事一路猛進,昨於決賽面對世界排名第14位的意大利劍手馬連尼,最終以14:15的比分取得亞軍,突破自己在2019年上海大獎賽的銅牌戰績。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

蔡俊彥今於社交平台以英文分享自己的得獎感受,提到自己一直落敗,自己的心感覺被撕裂,又感覺迷失,但一直落敗的經歷亦令他沒有甚麼可以再輸,形容自己因此在賽場上毫無保留地全力以赴:「要成為賽道上最瘋狂的人。」蔡俊彥又說,經歷過的困難時期,令現時這令人感覺甜蜜的時間更加甜美,又感謝所有人的支持及感恩自己所有擁有的一切。

蔡俊彥在喇沙小學開始學劍擊,升上喇沙書院後加入劍擊隊,中三開始到香港體育學院特訓,並在2018年成為全職運動員。去年東京奧運會劍擊比賽個人賽中,首次參加奧運的他止步16強。

蔡俊彥社交平台全文:

「All the pain, all the struggles, all the disbeliefs. It hurts a lot, it tears my heart apart, I’m lost, I’m losing, I am going to lose. I kept on losing, until a point, I have nothing to lose again, just go crazy, just go wild, let it all out, be the most crazy motherfuxxer on the piste.



The tough times makes this sweet time much much much sweeter. Thank you God for the blessings. Thank you everyone for the support during the hard times.



Grateful for all I have.

Yesterday was amazing and unreal………

What a way to end this long long trip. I’m coming home!:’)」

▲ 蔡俊彥創個人最佳成績。(FIE fb圖片)

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠:https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

記者:黃悅晴