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【疫苗通行證】聶德權指本月底有需要實施第三階段疫苗通行證　暫未知維持多久

社會 13:35 2022/05/16

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公務員事務局局長聶德權。（資料圖片）

「疫苗通行證」本月31日實施第三階段後，所有合資格的市民均須接種第三針方可進入食肆等表列場所。公務員事務局局長聶德權今日（16日）表示，本港已有逾9成人已打第一針，而第二針則有近86%，不過12歲以上只有一半人口接種第三針疫苗，呼籲已到期打第三針的市民及早接種。

他說，現時只有一半人口接種第三針疫苗，認為有關的保障仍然未足夠，希望市民可以透過各種方法，及早接種三劑疫苗，建立很強的免疫屏障，得以繼續放寬社交距離措施，而市民亦可以繼續正常生活，以及避免疫情反彈。

被問到仍有一半人口未打第三針，會否因而延遲「疫苗通行證」的三針要求，他指現時在疫苗接種中心及私家診所及公立醫院等亦每日可處理10萬劑疫苗，惟現時每日只有3萬多劑，又稱留意到近日打第3針的人數有上升，當局早前亦發出約1萬個訊息，提醒他們已夠期打第三針，呼籲他們盡快打齊三針，以得到強的保護，減低重症及死亡風險。

他又說，疫苗通行證的措施會由食衞局推行，現時未知會維持多長時間，惟強調本月底起開始要求「疫苗通行證」有三針的要求是有需要的，而港府亦率先帶頭，所有僱員由今天起進入政府大樓都需要打齊3針。

另外，聶德權表示現屆政府的任期將到6月30日，此前仍會全力做好疫苗工作，以及兩屆政府的交接工作等。他指自己加入政府做公務員、問責官員等都是希望服務市民、貢獻政府、貢獻國家，強調自己的初心一直沒有改變，但拒絕評論下一屆政府組班事宜。

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責任編輯：郭詩詩

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