【港大研究】港大發現巨噬細胞促進卵巢癌腹膜轉移新機制　有助研究治療策略

▲ 港大發現巨噬細胞促進卵巢癌腹膜轉移新機制，有助研究治療策略。（資料圖片）

卵巢癌患者的死亡率位列衆多婦科癌症中之首，原因是超過7成患者在罹病晚期才得到診斷。香港大學生物科學學院的研究小組發現，癌細胞能利用與腫瘤相關巨噬細胞之間一種新的相互作用來促進卵巢癌的腹膜轉移，當中揭示的分子信息通路有助研發抑制轉移細胞多倍體形成的治療策略，以控制卵巢癌的腹膜擴散，研究已於國際著名科學期刊《先進科學》（Advanced Science）上發表。

當卵巢癌在罹病晚期才得到診斷，此時癌細胞多已在腹腔擴散，難以治療。基於腫瘤的異質性，個別癌細胞的形態和表型特徵都各有不同，而癌細胞與腫瘤微環境之間存在多層的互動，都令治療卵巢癌的腹膜轉移變得非常困難。

港大團隊通過觀察人源化小鼠模型發現，，Wnt/β-catenin信號通路提升轉移卵巢細胞表面的metadherin蛋白，進而通過巨噬細胞表達的CEACAM1傳遞信號。因此，通過抑制metadherin或CEACAM1來阻斷巨噬細胞與癌細胞的通訊，能有效減少在免疫細胞中的腹膜轉移。

巨噬細胞具有協調先天免疫和適應性免疫反應的關鍵作用，亦是卵巢癌腫瘤微環境中數量最多的免疫細胞。團隊運用「活細胞實時成像」分析單個細胞的活動行為時，發現轉移細胞在與巨噬細胞共同培養的情況下，有一部分轉移細胞會較容易轉型成為「多倍體」，即一種可以促進腫瘤侵略性和治療抗性的表型。

另一方面，實驗顯示轉移細胞可將巨噬細胞極化為與腫瘤相關的表型，相應有助轉移細胞形成多倍體。團隊將人類卵巢癌細胞移植到免疫系統人源化小鼠上，證明通過抑制metadherin或CEACAM1來阻斷巨噬細胞與癌細胞的通訊，能有效減少腹膜轉移。

此項研究的重點在於發現了轉移細胞與巨噬細胞的直接相互作用是導致多倍體和基因組不穩定性的潛在驅動機制，即造成癌細胞擴散的原因之一。而當中揭示的分子信息通路有助研發抑制轉移細胞多倍體形成的治療策略，以控制卵巢癌的腹膜擴散。

研究團隊計劃更深入地探索在轉移細胞中驅動多倍體形成的信號傳導機制，這將大大增進對卵巢癌基因組不穩定的理解。

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責任編輯：李榮忠