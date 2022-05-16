【創新科研】狀元盼學編程AI做「醫生科學家」　參與中大科研有望延長胃癌病人存活

▲ 由中大醫學院醫科生及研究生進行的一項研究發現，STK3激酶與胃癌的發生及發展有密切關係。（中大提供）

中文大學環球醫學領袖培訓專修課程兩名3年級生，在去年暑期課程主理一項研究發現，STK3激酶並非傳統認知上的抑癌基因，相反是會促進胃癌發展，研究結果或有助研發精準標靶，延長胃癌病人存活期。其中一名參與研究的學生陳韋諾，是2019年中學文憑試狀元，他立志將來成為一位「醫生科學家」，運用編程、AI等新技能做科研。

中大研究團隊首度證實STK3激酶與胃癌發生有密切關係，更是一個伴有拷貝數擴增的促癌基因，項目由修讀環球醫學領袖培訓專修課程3年級的陳韋諾（Brian）及梅津瑋，去年透過參與病理解剖及細胞學系的暑期實習計劃，與另一名研究生主理。兩名醫科生主力負責訊號通路的生物信息學分析和臨床相關性分析，發現胃癌患者樣本中的STK3表達水平普遍上升，並伴有基因水平的拷貝數增加；再進一步證實STK3通過Ras-MAPK訊號通路，促進胃腫瘤細胞增殖；中大醫學院病理解剖及細胞學系系主任杜家輝形容，研究結果對於胃癌治療進展有重大意義，相信精準標靶STK3將成為極具潛力的抗癌方案；研究已刊登於國際期刊。

▲ 由左起：中大醫學院三年級醫科生梅津瑋、陳韋諾同學（中）、研究生陳博南（右）。（中大提供）

「有陣時學咗啲嘢，都要分析一下係咪啱，同事實上係咪一樣呢？」陳韋諾指，課堂一向教STK3是一種抑癌基因，他與團隊有日靈機一觸，查看真實數據中的STK3表達水平是否下跌，始發現端倪。陳韋諾亦提及今次初嘗利用大數據、單細胞分析得出更準確結果，過程亦屢嘗失敗；梅津瑋更形容「攞住本編程手冊睇住做好痛苦」，許多地方都是「由零開始」學起，二人不約而同強調要不恥下問，虛心請教同學、教授等。

指導研究的病理解剖及細胞學系助理教授康偉指，是次研究為期短短3、4個月，二人要兼顧繁忙學業，多次在晚上10時半才開Zoom會議，表現非常主動、效率高，又主動自學編程等，相當有潛質成為醫生科學家。

陳韋諾說，未來非常有興趣成為醫生科學家，今次發現到編程的趣味，日後亦有興趣認識機器學習、AI等新技術，推動研究。梅津瑋則形容今次經驗有助他迎接未知的挑戰，暫未決定是否走科研路，但有興趣參加研究轉化工作，研發針對STK3的小分子抑制劑。

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記者：馮琪雅