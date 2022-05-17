【世界閱讀日】明道小學安排活動與同學共享閱讀樂趣　輕鬆學習「健康生活」重要性

▲ 繪本故事的吸引力 —同學們都很留心地聽故事！

為響應每年一度的4月23日「世界閱讀日」，推廣閱讀文化，明道小學特意舉辨了以「健康生活在明道」為主題的「世界閱讀日」活動。適逢當天是特別假期後的復課日，高年級同學能親身回到學校參與活動，使「世界閱讀日」更添意義。當天，學校安排了五個精彩的活動，與同學共享閱讀的樂趣，活動包括故事樂繽紛、真人圖書館、電影欣賞、圖書速遞和Healthy Living英語活動等。

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在「故事樂繽紛」活動中，我們邀請社工到校與同學共讀繪本，從而幫助同學懂得認識自己的情緒，明白樂於與別人分享也能令自己心情開朗，建立健康快樂的人生。活動後，同學分享：「繪本故事讓我明白到控制自己的情緒是很重要的，社工安排的遊戲活動也讓我學會怎樣適當地表達自己的情緒。」

疫情期間，學生需要經常利用電腦上網課。有見及此，我們在「真人圖書館」活動中邀請了運動治療診所的物理治療師到校，教導學生正確使用電腦的姿勢及坐姿，並且學習簡單的伸展運動，舒展筋骨。物理治療師更即場邀請同學實習，指導他們利用一些日常小工具來幫助自己達致正確的姿勢。同學們享受一起做些伸展動作，樂在其中，也能學以致用。在活動後，同學表示學會了消除疲勞的好方法，更會持之以恆地繼續做伸展運動。

除了以上的活動能配合「健康生活在明道」這個學習主題外，同學也很喜歡電影欣賞活動：「透過觀賞電影，我明白到堅持做運動及保持情緒健康的重要性。」此外，在「圖書速遞」活動中，老師和同學分享了關於「善良」和力克·胡哲的奮鬥故事，同學們在閱讀故事後都紛紛踴躍地發表自己的想法。學校還特設了網上平台，讓同學可以透過文字、相片、圖畫，在課後的時間和其他年級的同學分享：「我也要像力克一樣堅持不懈地學習新事物，即使面對失敗，我也會再接再厲。」

至於英語活動—Healthy Living，就由外籍英語老師生動有趣地向同學介紹健康飲食金字塔、健康食物及不同的運動項目，讓同學活學活用。在半天的學習活動中，同學們都踴躍地參與和分享，在輕鬆的學習氣氛中能認識到「健康生活」的重要。

明道小學透過多元化的閱讀活動，帶出不一樣的「世界閱讀日」，活動不但帶出了「健康生活」的訊息，同時讓同學從中領略閱讀的樂趣，培養自主閱讀的習慣。

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責任編輯︰王明芳