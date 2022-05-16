【欺詐續審】黎智英等涉欺詐科技園案續　時任財務總監周達權以控方證人身分作供

▲ 被告黃偉強今續到區域法院應訊。（梁偉榮攝）

壹傳媒集團創辦人黎智英及行政總監黃偉強，涉欺騙香港科技園公司，違契使用地段，令與黎相關的公司獲益。兩人早前於區域法院否認共兩項欺詐罪，案件今（16日）續審。從本案分拆的被告、壹傳媒集團營運總裁兼財務總裁周達權獲予以免起訴，今早以控方證人出庭作供。法官今早特別提醒，任何人若以不同形式接觸或影響周，或會觸犯法例，輕則刑事恐嚇，重則意圖妨礙司法公正，周並獲法官安排以特別通道出入法庭。

本案被告為黎智英（74歲，商人）、周達權（64歲；公司董事）及黃偉強（60歲；行政總監），周早前已從本案中分拆，另案處理。控方今傳召時任壹傳媒集團營運總裁兼財務總裁周達權作供，周獲控方免予起訴，以控方證人身份出庭作供。

法官陳廣池於開庭時指，任何人若以不同形式接觸或影響周，或會觸犯法例，輕則刑事恐嚇，重則意圖妨礙司法公正。法官並安排周於特別通道出入，午膳及休庭時由司法機構職員陪同下，逗留在證人房內。

周甫作供時確認已收到免於起訴書，周其後開始作供。周供稱，力高顧問有限公司（下稱力高）是黎智英的私人公司，黎於嘉道理山的住宅亦是以力高名義租用。同時力高會處理車輛及船隻維修，力高旗下亦有子公司，進行不同投資，周指有關資產及投資均屬黎的私人資產。

周續指，力高應於1998年將地址轉至涉案地段將軍澳工業村駿盈街8號，當時MENDOZA Rosalinda B.在此工作。後來因業務增加而聘請更多會計員工，故力高辦公室由上址1樓搬至4樓。力高其後再聘請兩個員工，而黎的私人助理Mark Simon 亦有處理力高事務。

周續指，Mark Simon 是力高的總經理，亦是其中1個可以在力高作決定的人，力高會計部會聽取Mark Simon的指示。周指，Mark Simon亦會稱有些指示或工作是黎吩咐的。

周又指，曾兩度擔任力高董事及股東，但股份是以信託形式持有，原因是公司需要有兩個董事及股東。周續指，壹傳媒行政部亦有兩名員工協助力高處理行政事宜，但他們均不會直接匯報給周。周供稱，他負責後勤事宜，例如簽發支票，而一般支票均需周、Mark Simon或壹傳媒財務副總裁Daniel Hung 其中兩人簽署才生效。

周指，被告黃偉強於1993年前已於力高工作，處理力高行政事務逾10年，若有同事需要購置物件，或公司需要維修車船，黃亦會協助。

黎及黃同被控1項欺詐罪，經修訂控罪指，他們於2016年1月1日至2020年5月19日期間，連同周達權及其他人向香港科技園公司隱瞞，將軍澳工業邨駿盈街8號的處所，並非按科技園公司與蘋果日報印刷有限公司於1999年5月25日所訂的租契而使用。

黎另被新增1項欺詐罪，控罪指黎於1998年4月1日至2015年12月31日期間，連同其他人向香港工業邨公司（現稱香港科技園公司）隱瞞， 上述處所並非按日期為 1995 年10月24日的提案計劃書、工業邨公司與蘋果日報印刷有限公司於1995年10月24日所訂的租契協議，及雙方於1999年5月25日所訂的租契而使用。

聆訊今午（16日）續。

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記者：梁錦麟