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【大學收生】中大GPS課程助狀元尖子拓視野　畢業負笈牛津劍橋再回饋香港

社會 14:30 2022/05/16

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中大醫學院副院長（學生事務）暨環球醫學領袖培訓專修組別主任吳兆文。（資料圖片）

全港收生分數中位數最高的中文大學內外全科醫學士課程「環球醫學領袖培訓專修組別」（簡稱GPS），近年備受文憑試狀元尖子歡迎。

課程已連續9年開辦，目標取錄具備領袖素質、視野廣闊的學生，培育具備環球視野的未來醫學界領袖，包括發掘屬於「稀有品種」的醫生科學家。首兩屆畢業生，部分人已赴牛津、劍橋及麻省理工學院等外國名牌大學攻讀博士。

中大醫學院副院長（學生事務）暨環球醫學領袖培訓專修組別主任吳兆文表示，該院成立40周年，為一間年輕醫學院，在上月公布的QS全球大學排名亦上升至第29位，稱冠全港、亞洲第2。

狀元級學生科研 部分負笈名校

吳兆文指，自2013年開辦的GPS，為全亞洲首個課程特別挑選「狀元級」學生深化學習體驗、進行科研。院方會為學生提供領袖工作坊，鼓勵學生參加本地或海外實習，每人要做一份研究報告，並由一名導師跟足5年或6年，幫助學生發展興趣，包括培育學生成為醫生科學家。吳兆文指，首兩屆畢業生之中，每年都有數人到牛津、劍橋大學或麻省理工學院等外國高等學府攻讀博士，院方亦已承諾會聘請他們擔任講師，支援學生實踐科研夢想。

吳兆文形容課程相當成功，不論計5科、6科或7科，已連續8年成為全港收生中位數最高的課程；9月將提供30個學額，中學文憑試（DSE）考生入學門檻為7科46分，至少4科須達5**；IB則要接近滿分。學生對科研、人道救援等領域展現濃厚興趣，或透過活動展現領袖素質，例如做過學會主席都會獲院方考慮。

他指，若成績稍低過46分，亦可選擇先入中大醫科，首年展現領袖素質，再申請翌年轉往GPS課程。

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記者：馮琪雅

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