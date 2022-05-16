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【假日好去處】M+戲院6月8日開幕　即睇開幕節目有咩睇

社會 14:45 2022/05/16

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熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

西九文化區M+博物館。（資料圖片）

M+博物館再有新設施開幕，M+戲院將於6月8日啟用，3間影院會播放4K修復版的舊香港電影、藝術記錄片和M+藏品等。

開幕節目將設100場次電影，例如王家衛1990年的作品「阿飛正傳」、1978年版的《神奇女俠》、電影製作記錄片「影像展演」、俄羅斯導演伊亞·哥沙諾夫斯基的《DAU：大退化》等。

票價方面，標準成人票價為85元，M+館方每月會選擇一個星期三推出半價優惠。小童、長者、殘疾人士票價則為68元。門票將於5月20日公開發售，M+會員可於明日起優先購票。

M+影院設大中細3間影院，分別設180、60和40個座位，其中3號影院將於今年稍後時間開幕。

院內座椅和顏色亦有講究，座椅均由意大利家具製造商Poltrona Frau設計，並飾以丹麥設計公司Kvadrat的紫色，綠色和藍色面料。影院配備數碼及16毫米和35毫米菲林類比放映的設備，以及杜比7.1音響系統，並盡可能以電影的原始格式放映。

M+博物館館長華安雅指，M+戲院是博物館內重要設施，透過視覺文化體驗，豐富本港電影文化。

M+副總監及總策展人鄭道鍊指，M +戲院的節目同時呈獻歷史和當代作品，與M +藏品系列互相呼應，回應展覽當中的概念，希望從而激發流動影像及其他視覺文化領域的對話，包括視覺藝術，設計及建築。

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記者：陳梓蔚

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