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【東鐵過海】「超級轉車站」金鐘連接4條港鐵線　收工繁忙時間迫爆【多圖】

社會 18:23 2022/05/16

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熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

「超級轉車站」金鐘連接4條港鐵線，收工繁忙時間迫爆。（陳國峰攝）

港鐵東鐵線過海段昨日（15日）通車，今日（16日）是通車後首個工作天。東鐵列車由以往12卡改用9卡車，繁忙時間金鐘站東鐵月台「迫爆」。不過列車班次密，加上金鐘是頭站，乘客一般等兩架車以內就可離開車站。

TOPick記者今日傍晚繁忙時間到「超級轉車站」金鐘視察，該站連接4條港鐵綫，包括東鐵綫、港島綫、荃灣綫線及南港島綫。

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東鐵綫金鐘往落馬洲方向月台有大批乘客滯留月台等車，人流明顯較平日大增，每個車門前至少有20多人排隊等候。而在車站大堂及月台上，亦有港鐵職員手持告示牌，提示乘客轉乘方向。有數名警員在現場戒備。

據月台車次顯示屏所示，兩班列車相隔最短時間為2分鐘，大部分人等待一班車便可上車。車廂中「人山人海」，幾近於「人貼人」。

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記者：黃穎津、陳國峰

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