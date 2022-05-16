【非禮女童】兒童家舍職員涉非禮9歲女童　事主供稱事後自覺是壞女孩

▲ 區域法院。（資料圖片）

6旬兒童家舍男職員涉於家舍內非禮9歲女童，早前被控2項非禮罪，今（16日）於區域法院否認控罪受審。庭上播放事主的錄影會面紀錄，事主供稱遭非禮後自覺是個壞女孩。

涉案被告馬宏輝（60歲）被控2項非禮罪，控罪指被告分別於2020年5月及6月某日，在家舍內非禮當時年僅9歲的女童X，被告今否認兩項控罪受審。

法庭早前為案件頒下禁令，禁止傳媒披露涉案女童X及其家人的姓名、地址、職業和關係，以及案發地點。

現年12歲的女童X今透過視像系統作供，庭上播放其錄影會面紀錄。X於會面中供稱，涉案被告於案發家舍內工作，並會於工作時間內居於家舍，X形容被告喜歡跟她年紀相近的女孩子。

X續指曾遭被告非禮5次，首次非禮事件發生於2020年5月，案發於深夜時分，她當時在自己的房間內，被告走進她的房間，並用手觸碰她的臉，被告其後強行將X的臉轉向自己，以咀唇親吻X的咀巴，然後便向X說晚安後離去，X形容事後自覺是個壞女孩。

X指於同年6月再遭被告非禮，被告再次於深夜時進入她的房間，並爬到X的床上，X表示本來背向被告，但遭被告將她轉動身體，被告先後脫下自己和X的褲子，以下體觸碰X的下體，X表示她不喜歡這行為，於是閉上眼睛。

聆訊今(16日)午續。

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記者：楊詠渝