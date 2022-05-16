【防疫措施】大埔掃宴會活動票控逾200人　拘60歲負責人

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警方今日（16日）表示，掃宴會活動，票控現場逾200人，拘捕1人。

大埔警區反三合會行動組人員，在本月14日聯同新界北總區反三合會行動組、機動部隊及快速應變部隊人員突擊搜查汀角路29-35號一個餐飲處所。發現該處所懷疑正進行超過20人的宴會活動，遂拘捕一名60歲姓李本地男負責人，該處所內156名本地男子及63名本地女子，年齡介乎19至75歲，遂向他們發出定額罰款通知書，涉嫌「違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）」。

另外，人員亦發現其中一名33歲姓溫男子及一名37歲姓徐男子為通緝人士，遂將他們拘捕。



警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守相關防疫規例，協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。

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責任編輯：余思嵐