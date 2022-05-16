【12港人案】男生及設計師認管有物品圖摧毀財產　法官押後明天處理案情

▲ 男生及設計師認管有物品圖摧毀財產，法官押後明天處理案情。（資料圖片）

12港人案中的廖子文及技術員鄭子豪，涉與另外2人串謀縱火，被控1項串謀他人無合法辯解用火摧毀或損壞他人財產，以及1項管有物品意圖摧毀或損壞財產交替控罪。案件今（16日）於區域法院開審，廖與涉案時裝設計師承認交替控罪，另外兩名被告未作答辯。由於控方需索取指示及準備進一步的案情，法官將案件押後至明天（17日）再訊，廖子文及鄭子豪續還押，其餘兩名被告續保釋。

4名被告為鄭進（32歲，時裝設計師）、鄭子豪（18歲，港鐵技術員見習生）、李威龍（26歲，廚師）及廖子文（18歲，學生），同被控1項串謀意圖危害生命而縱火罪。控罪指，他們於2019年9月在港，串謀他人無合法辯解用火摧毀或損壞他人財產，以危害他人生命或罔顧他人生命是否會因而受到危害。

4人另被同控1項管有物品意圖摧毀或損壞財產交替控罪，指他們於同年9月30日在灣仔駱克道金樂大廈一個單位內，管有玻璃樽、汽油和打火機等。

廖子文及鄭進今承認交替控罪，由於代表律師需與控方再作商討，其餘兩名被告鄭子豪及李威龍未作答辯。法官亦未正式裁定認罪的廖子文及鄭進罪成，控方亦未於預備好案情。法官遂將案件押後到至明天(17日)再訊，以待控方索取指示及準備進一步的案情。

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記者：梁錦麟