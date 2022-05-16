【第五波疫情】今增234宗確診　包括42宗輸入個案【不斷更新】

▲ （陣靜儀攝）

本港第五波疫情回穩，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席記者會，交代最新疫情。

【16:42】「新旺會」群組累計有14人確診

「新旺會」群組再增1宗個案，涉及一名曾於5月9日到上址的63歲男士，他於5月13日出現病徵，翌日核酸檢測樣本，群組至今累計有14人確診。

【16:40】「星月樓」群組累計共56宗個案

「星月樓」群組增四宗個案，全部均於5月7日晚光顧上址，涉及3女1男，其中兩人屬同一家庭，累計共56宗個案，再多2個環境樣本陽性，累計5個環境樣本陽性。

【16:39】御善私房菜累計11人確診

「御善私房菜」群組增兩宗個案，為兩名顧客，累計共11人確診。當局已到場採環境樣本，全部檢測陰性。即看:【下一頁】

【16:38】昨日沒有新增死亡個案

昨日沒有新增死亡個案，今波疫情累計9,148宗死亡個案。即看:【下一頁】

【16:36】學校再呈報多35宗陽性個案

學校再呈報多35宗陽性個案，涉及31間學校，包括29名學生及6名學生，有部分個案是假期檢測的個案。即看:【下一頁】

【16:35】

曾出現個案的一間院舍新增一宗陽性個案，患者在2月底快測陽性，是次核酸檢測陽性，當局料是復陽個案，須隔離，同房4名院友需檢疫。

【16:30】

本港今日新增284宗確診，當中宗113屬核酸陽性、121宗屬快測陽性個案，今波疫情累計達1,196,109宗確診。當中42宗屬輸入個案，32人昨抵港於機場確診，分散不同班機、6人於檢疫酒店確診，都是3至7日確診；餘下4宗有一宗是第8日確診，涉及一名5月8日加拿大抵港人士，他5月15日離開檢疫酒店，回家後快測陽性；另有一對美國抵港的夫婦在檢疫酒店檢測一直陰性，至5月12日第12日樣本陽性。

兩名港大學者今日於報章撰文，建議60歲以下毋須使用疫苗通行證，即看：【下一頁】

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記者：TOPick港聞組