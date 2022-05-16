【復課】31間學校呈報陽性個案　涉及29名學生及6名職員

▲ （資料圖片）

本港疫情維持200多宗，今（16日）增234宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會。

歐家榮表示，今日錄35宗學校呈報陽性個案，涉及29名學生及6名職員，包括1名幼稚園學生、13名小學生及2名小學教職員、14名中學生及2名中學教職員，以及1名特殊學校學生和2名特殊學校職員，分別來自31間學校。13人今早檢測陽性，其餘則在假期間確診。

學校個案中，有1間小學及兩間中學，分別有兩名學生確診，但個案間均沒有流行病學關聯，預計是各自在社區受感染。惟有一間特殊學校有兩名教職員確診，兩人在同一辦公室工作，亦會在辦公室吃飯，鑑於涉及兩個個案的群組，其他在同一辦公室工作的職員會被列為密切接觸者，需要家居檢疫。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰