【第五波疫情】觀塘御善私房菜多兩名食客確診　群組累計11人染疫

▲ 觀塘御善私房菜。（資料圖片）

本港連續多日錄得200多宗個案，今（16日）新增234宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會。

歐家榮表示，觀塘御善私房菜多兩名食客確診，涉及1男1女；群組累計11人染疫，涉及3男8女，全為食客，年齡介乎28至69歲，其中8人已打3針，3人已打兩針；11人中有3人沒有病徵，其餘均為5月11日至13日病發。衞生防護中心昨日到御善視察，並取22個環境樣本化驗，全部結果呈陰性。

歐家榮表示，今天新增的2宗個案，5月9日在御善有商業會議，逗留超過兩個小時，個案追蹤辦正翻查閉路電視紀錄，看各人出入的時間作調查，相信有機會因有些人進入御善後沒戴口罩，以致出現傳播。他表示，目前調查進行中，初步相信群組的個案都是在御善活動時受感染，因為除了5月9日有聚會外，確診者的其他行蹤均沒有聚集性和共通點。

歐家榮又指，初步所有群組確診者均否認當天是到御善進食，而是取外賣或參與商業會議，但當中可能有人除口罩。中心已聯絡負責人，初步看閉路電視後發現，當晚有約40人進入御善，而實地視察後發現御膳內有幾張桌子、有廚房，有麻將或卡拉OK房，拿了環境樣本，全部陰性。御膳有要求客人掃安心出行，患者亦全部有掃，中心透過安心記錄發現群組，但沒有疫苗通行證，已向負責人拿當晚的客人名單，並已向部分客人發SMS要求做檢測。

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記者：黃小冰