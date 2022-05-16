【升中派位】22/23學年中一班數暫不變　實際核准班級數目待9月「點人頭」後決定

▲ 今年約有50,500名學生參加中一派位，按年跌幅約4.8%。

適齡學生人數減少加上移民潮，今年約有50,500名學生參加中一派位，按年跌幅約4.8%。教育局上周四（12日）向全港資助中學及按位津貼學校發「開班信」，指出下學年中一開班數目將沿用本學年的核准班級數目，實際於2022/23學年的中一核准班級數目會視乎今年9月到校「點人頭」而定。

教育局回覆查詢時表示，2022/23學年的中一開班數目，基本上會沿用2021/22學年經點算學生人數後的核准中一班級數目；而中一核准班級數目，仍須視乎在2022年9月點算學生人數日期的實際收生人數而定。



鑑於預計未來學齡人口將會持續下跌，教育局指，會與業界保持緊密溝通，並鼓勵業界及早作出規劃，以應對學生人口下降所帶來的影響。而教育局作為官立學校的辦學團體，亦會以身作則，審慎考慮各方面的因素，包括政府政策、學齡人口變化、學額供求、官立學校整體發展需要、政府資源運用等，以訂定個別官立學校的長遠發展方案，例如停辦長期收生不足的學校、將位處較多剩餘學位地區的學校，重置到需求較殷切的地區等。

屬學生流失「重災區」的東區，本學年共縮減7班中一，有兩所中學本學年僅開辦一班中一，須向教育局申請發展方案。根據《中學一覽表》，明愛柴灣馬登基金中學下學年起，將以「按人數資助模式」營辦中一班級，並逐年推展至中二及中三；該屆及其後學年所錄取的中一學生完成初中後，會轉往其他資助學校升讀高中，而除非家長選擇，否則學生不會被分派到該校。

閩僑中學則已向教育局申請進行特別視學，惟因疫情令安排延後。如學校整體表現獲評定為達「良好」或以上水平，可續以「按班資助模式」運作，下學年中一級將獲分配營辦最少兩班的資源，直至該屆學生完成高中課程為止；如學校未能通過特別視學，將由下學年的中一級起「按人數資助模式」營辦，有關學生在原校完成中三時，會獲派資助的中四學位，轉往其他學校升讀課程。

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記者：黃悅晴