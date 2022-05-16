【未來施政】經民聯與李家超會面　爭取盡快內外通關

▲ 經民聯今日與李家超會面。（譚以諾攝）

經民聯今日與特首當選人李家超會面，歷時約1個多小時。經民聯稱，未有談及組班問題，又期望李家超能盡快爭取通關。

經民聯主席盧偉國稱，期望新一屆政府盡快讓香港恢復內外通關，加快疫後經濟復甦。他續指，李家超提到要改變政府管治文化，不過未有談及組班問題。經民聯也沒有透露，李家超有否對該黨成員招手。

副主席林健鋒則期望，能夠盡快通關，直言香港國際金融中心地位重要，認為機場第三跑道將完工，冀能夠實施一地兩檢，以發揮粵港澳大灣區機場的協同效應。他又透露，李家超表明會親自負責指定項目，也會指派司長處理，包括公營房屋項目。

另一副主席梁美芬則指，李家超意識到，公務員制度內的框架，提到每個項目都要有人負責，故李家超將來或會為不少事項親自處理。

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責任編輯：陳宛彤