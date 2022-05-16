【第五波疫情】上環星月樓再多錄4宗個案　紅磡新旺會再多1宗確診

▲ 上環「星月樓」爆疫。（資料圖片）

本港連續多日錄得200多宗個案，今（16日）再新增 234宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，上環「星月樓」再多錄4宗個案，群組累計共56人確診，涉50名食客及6名員工。新增的4宗確診個案均在5月7日晚上光顧，涉3女1男，其中2人來自同一家庭，其中1宗無病徵，3宗在5月10日至14日發病。

當局亦在星月樓找出累計5個環境樣本呈陽性，除先前發現的男、女廁樣本外，再發現3樓碗櫃、抽氣喉、送食物電梯掣環境樣本均呈陽性。

而紅磡馬頭圍道「新旺會桌球雀會」再多1宗確診，至今有12位顧客及2名職員確診，共涉13男1女，年齡介乎20至67歲，在5月9日至5月13日發病。新增確診個案涉及一名63歲男子，他曾在5月9日光顧，5月13日發病，5月14日核酸檢測呈陽性。另外新旺會一張桌球枱環境樣本呈陽性。

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記者：黃穎津