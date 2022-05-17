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【通便食物】乳酪配蕃薯可強化腸道益菌　營養師推薦助消化暢便食物

保健美顏 13:20 2022/05/17

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熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

乳酪配蕃薯可強化腸道益菌，營養師推薦助消化暢便食物。

上班族久坐不動、飲食不均，都容易出現便秘問題，毒素積聚腸道，引起腹痛之餘還會影響膚況。台灣營養師高敏敏參考來自《KEYPO大數據關鍵引擎》調查結果，在Instagram專頁發文推薦由網友票選十大最有感能助消化、潤腸通便的食物。

最新影片：

1. 乳酪

  • 含大量活性菌，能維持腸道菌種平衡，幫助消化使排便順暢。
  • 由於腸道益菌存活時間短且難維持，因此需持續、定期補充益菌。可以搭配含寡醣的蕃薯進食，可強化乳酪中益菌在腸道的生存條件，與壞菌抗衡。

2. 高纖豆漿

  • 作為植物性蛋白質，被稱為「植物界牛奶」。
  • 所含膳食纖維促進腸道蠕動；一些額外添加纖維的高纖豆漿更佳。
  • 注意：易脹氣者要少量攝取

3. 無糖茶

  • 含茶多酚及大量水份，可刺激消化道蠕動，幫助排便順暢。
  • 利於飯後去油解膩
  • 注意：茶中含咖啡因，攝取過多易使體內水分流失；要適量飲用，不可以茶代水。

4. 水果醋

  • 有機酸能幫助身體代謝循環；消暑開胃更適合夏天飲用。
  • 注意：含糖量偏高，建議選由水果自然發酵的醋會較健康。

5. 黑咖啡

  • 咖啡因可以刺激交感神經，幫助排便
  • 注意：攝取過多會加速體內水分流失，因此飲咖啡後還要多飲水，否則可能導致排便更不順暢。

而第六名到第十名則分別是：鮮奶、花草茶、檸檬水、蔬果汁、乳酸飲料；也是網友們親身體驗有感能幫助潤腸通便的食物。

    點擊圖片放大

內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。

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責任編輯：張沛

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