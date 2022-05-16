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【更新指引】18年來首更新《法官行為指引》　加入使用社交媒體規範

政治 16:17 2022/05/16

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司法機構發表2022《法官行為指引》，為18年以來首次更新。（經濟日報資料圖片）

司法機構今日發表2022《法官行為指引》，是自2004年以來首次更新。司法機構稱，有見審理案件涉及的情況愈趨複雜，公眾對法官和司法人員履行職責方面亦愈見關注，現時是合適時候檢討和更新指引。

終審法院首席法官張舉能則指，法官和司法人員肩負審理案件和執行司法工作重任，備受信任，必須對公眾及自己負責，在行為上時刻嚴守至高標準。

根據更新的指引，加入了多項修訂，包括使用社交媒體的規限。指引指，法官在私人事務上使用社交媒體屬個人選擇，理應不會引起非議，倘法官對社交媒體缺基本認識，或會予人與社會脫節觀感，但法官應留意使用的風險，須確保如相訊公開，不會對自己構成風險，或損害其地位、操守等，也不會削弱公眾對司法機構信心。

指引提到，法官應避免在社交媒體上評論案件，也要確保自己或親友使用時，不會不必要地公開個人或聯絡詳情，而將任何人加為朋友、讚好或追蹤團體時，也要格外審慎，特別是有關聯繫，可能削弱法官公正審理案件觀感，或破壞公眾對司機構信心。

除了修訂了使用社交媒體的指引，有關取消法官聆訊資格和表面偏頗的指引，亦參考了近年相關案例予以更新，也加入處理涉及公眾爭議的案件的一般原則，以及有關法庭內的言行舉止及在履行司法職能時對訴訟各方和他人作出評論方面的指引。

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記者：陳宛彤

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