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【廉政行動2022】袁偉豪親身上陣擒棚架　姚嘉妮陳敏之與林超賢合作獲益良多

娛樂 14:17 2022/05/16

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《廉政行動2022》

林超賢任總監製的劇集《廉政行動2022》在昨晚（5月15日）播出第3集，劇情講述唐偉聰（袁偉豪飾）領軍調查工程判頭金日輝（彭懷安飾）非法收受「介紹費」案。

由於大部分前線工人不願出庭作供，偉聰束手無策；及後偉聰說服一名工人秦鵬（黃栢文飾）提供協助，最終將金日輝繩之於法。

今集亮點是袁偉豪在街頭追捕彭懷安的場口，親身上陣的袁偉豪不單要擒棚架、從高處跳落地面，又要跨過欄杆穿越車來車往的馬路，相當緊張刺激，而袁偉豪的敏捷身手亦令相關場口更有睇頭。

最新影片推介：林希靈陳安立專訪

陳敏之姚嘉妮分享拍攝點滴

另外，陳敏之、姚嘉妮早前接受無綫娛樂新聞台節目《Star Talk》專訪，與主持王鎮泉分享拍攝點滴。

談到與大導演林超賢合作，陳敏之大讚林導非常細心，如拍攝時只要改動少許細節，便能令整場戲變得更豐富，她說：「好似有一場調查戲，原本唔使我揸車，但佢（林超賢）話：『唔好，你揸啦，有型吖嘛！』仲叫我除埋外套、衫領可以開一粒鈕，拍完出嚟變得好有電影感！」

姚嘉妮則表示，看林導落場拍攝，就如欣賞表演一樣，並透露期間獲對方親自教演戲、獲益良多。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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