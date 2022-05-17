【瘋火與膠七】七仙羽認為人生要不斷積功德　火火望年輕一代堅持己見

▲ 大家喜歡七仙羽與火火的合作嗎？

ViuTV新節目《瘋火與膠七》由「七師傅」七仙羽與火火及眾年輕隊友何洛瑤（Sica）、劉兆豐（肥豐）、羅曼菲（Mangie）及鄧耀鏗（Gene）合作，節目中眾人透過競技、遊戲、問答、短劇等大放笑彈，望為大家在疫情中感受到「苦中一點甜」。

七師傅與火火繼節目《鬼同妳上位》後再度碰頭，今次更一起為節目擔正做主持，他們接受TOPick專訪時已經火花四淺，又互笠對方「高帽」，可見二人合作得相當愉快。

【瘋火與膠七】七仙羽新節目拍檔遭批評 七師傅力撐火火：難道就是他的錯嗎？

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互讚對方 大擦火花

二人由《鬼同妳上位》結緣，直至今次再度合作，七師傅對火火的印象甚好，更直言想當他「背後的女人」好好保護火火。七師傅說：「當時拍《鬼同妳上位》覺得火火很怕鬼，當時覺得一定要保護他，因為他不懂捉鬼，而我是捉鬼的專家，責任要保護全部的人。」



她又指由於當時拍攝在夜深時分，加上火火經常戴帽，看不清對方的樣子，今次再見面令其眼前一亮：「那時候我們只是簡單交流，覺得他性格、為人很好，是一個很容易接近的人。而今次再見面，因為是早上拍攝才發現他很靚仔，皮膚又好，所以我覺得可以與那麼靚的男人一起拍節目，感到很興奮，完全是『自肥』自己。」

七師傅對火火評價甚高，難怪火火都表示受寵若驚，同樣大讚對方「無得輸」，並以「將軍」與「軍師」形容今次合作的關係。

火火說：「上次我做節目主持，她則是嘉賓主持，當時我負責領導個節目。直至今次她已變成將軍，我樂於做她的諸葛亮，大家可以夾下怎樣做可以較過癮，開心的是怎樣可配合與發揮她之餘，又可玩她那一套，這就是拍節目的樂趣，而且大家持有共同理念，希望觀眾看了後會變得開心，在這個時勢可以笑出來。」

「七師傅」以龍比喻火火

既然大家對對方都讚不絕口，談到二人給對方的表現有幾多分，火火指給98分，餘下兩分便是進步空間，鼓勵她繼續創造大家沒有看過的東西。

七師傅則妙語連珠表示分數不能計算，並認為給火火100分是對其的侮辱：「因為100分不能夠圈着他，100分便等於限制了他的發展，因他有潛質，是無以限制，等於他是一條龍，不能匿埋在池游，他可在天上飛，又可在海裏游來游去。」

▲ 曾耀輝 攝

火火大爆對方趣事 從來未遇一個這樣的對手

他們合作如此愉快，理應拍攝上有不少趣事發生，火火說：「有天我們全日拍劇，七師傅整天都沒理會我們，全程對着牆壁，當每次一有拍攝空檔她便對着牆壁。」

火火坦言感到很好奇，便看七師傅在做甚麼：「原來她正在念經，但其實我們已拍攝得很累，不明她為何還要念經。隨後，她便指因為疫情很厲害，一有時間就幫我們念經 不想我們病倒。」

他續說：「我認為這個女人很得意，她做這些事不會對人說，而是偷偷摸摸做，很有趣，因為至少我整世人都沒有遇過一個對手是一休息便去念經。」

七師傅則指，這樣做一切有原因：「我天天都念經，為了保護他全家，怕萬一他中了，一家大小都會中招，小朋友是無辜，大人有甚麼事都不要累小朋友，因為小朋友是未來的社會棟樑，我不想萬一中招了，連棟樑都有事，所以我每天都會為他們念經。」

至於在節目中也有不同的大懲罰，當中七師傅更不惜放下身段，大聞眾人臭腳，認真不容易。她更大爆除火火的腳不臭外，其餘全都很難頂，而Gene更是最臭一位。

而七師傅要被衣夾夾全塊臉，亦令她難以忘記，更笑言是「女人最痛」！

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劇中大玩短劇

今個節目內容包含的環節很多，當中不得不提便是短劇，作為演戲初哥的七師傅，對着演戲經驗豐富的火火，兩個擦出不少火花。

七師傅指，每次拍攝前都會請教對方應該怎樣演繹，又大讚對方既要做演員，又要做導演，幫他們安排所有事，相當忙碌。

不過對此火火直指對方「講大話」，根本沒給她很多的指導，反而是七師傅聰慧自我領悟能力強：「在拍攝時，她靜靜地觀察我怎樣演，隨後她自己吸收後再演繹，所以我基本上對她沒有太多的指導。」

自言不介意扮「膠」 演好角色

至於節目名名為《瘋火與膠七》，「膠」這個字難免有貶義的意思，但七師傅對此並無介意，更指只是扮演節目中的角色。

她說：「大部份了解我的人， 用了我的東西後都覺得很勁， 如果不了解我，便認為我是傻 。其實只是每個人做好自己角色， 這個節目要你扮『膠 』，你便做這個角色 ， 要你扮癲便癲。節目就是要你做一個藝人角色 ，因為人有很多個角色，我沒有所謂只是扮演其中一個角色而已。」

七師傅又指，自己做節目向來沒有任何包袱，皆因她認為若然有那麼多包袱 ，不能放得開的話，便會影響效果 。

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自套娛圈生存方法 做人要勤力

另外，節目中除二人外，還有不少新晉的年輕主持，火火大讚他們做事落力，即使他們不太懂得創作，亦會全力以赴：「他們很願意做，一定不會偷懶 ，我明白他們是很困難，因為要對着一個有經驗，一個便天馬行空的人，所以大家都會有進步的空間。」

二人同樣是轉數快的人，亦不時與年輕的藝人合作，作為前輩的他們當然自有一套在娛圈生存的方法。火火認為做人做事都應忠於自己：「不要害怕別人的言論， 做好自己的一套，因為現時香港大家想要甚麼都不清楚，最重要做一些令自己舒服的東西。」

而七師傅則認為做人不應只羨慕對方成功的一面，反而要勤力認真做好自己，並以自己為例，其實自己背後花了不少苦功，成功亦非靠僥倖。

七師傅說：「我轉數快，都需要很多知識，因為若果你沒有知識是想不了，而且我讀很多書，念經修行全部都懂，加上我是很勤力的人，以前讀書時，新年人人出去玩，但我就留在家中溫書學習，又會學畫畫和彈琴，所以大家只看到我成功發光的一面，其實背後付出了很多努力，才能成就今天的我。」

她又指即使幕前要塑造一個又癲又膠的形象，但全都要有層次和深度，並不是那麼輕易而舉 。

▲ 曾耀輝 攝

做好功德 努力修行

不過人紅自然是非多，早前七師傅在社文網發文指有很多客人或朋友認為她變得驕傲，很久才覆別人的訊息，當時澄清因為其工作排山倒海，公私兩忙，故需要較長的時間才能逐一回覆。

向來看淡名利的七師傅被問到會否為這些的言論應感失望時，她表現得不慍不火，指自己全不介意：「這些言論對我來說，只是搔癢的感覺 ，因為是完全傷害不了我 ，皆因我不看負評，即使對方對著我說，亦不介意，說出來只是希望大家明白 。」

而且，七師傅續指自己從不追求五光十色的生活，即使現在人氣急升，仍然堅持做好自己，與以前的生活毫無變化 ：「 我根本沒有打算做藝人， 亦不注重這些名利，因為我的目標是修行，現時我還會在晚上幫手掃街，又會清潔樓梯，與以前根本沒有轉變。」

▲ 曾耀輝 攝

不斷學習 不應浪費人生

由擔任節目《鬼同妳上位》主持而為人熟悉的「七師傅」，這兩年人氣高企，不但接拍《七救星》、《七福星》等節目大受歡迎，更成為廣告商的新寵兒，工作忙過不停。

雖然工作如此忙碌，惟七師傅仍不時抽空做善事，例如在街上派口罩、物資和食物等，凡事親力親為，認真有善心。不過「鐵人」都需要休息，少一些毅力堅持也不可。

對此，七師傅自言有動力做事，全因認為人生應該不斷學習，這樣才不會枉過：「其實現時不用工作，都足夠過活，但認為不應該這樣浪費人生 ，因為人生有很多事物可以追求，要珍惜時間學習更多東西，做多些修練， 賺更多錢幫助更多人 ，這樣才有意義。

因此她表示：「所以我拍這些節目都是想報施快樂給人，希望大家疫情下可以變得有正能量，這都是做功德，修行的一種。」

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記者：陳曉柔