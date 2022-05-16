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【COLLAR成員】仙氣擔當Ivy So擁白滑纖腰　「蘇媽」蘇雅琳分享健康瘦身秘訣

娛樂 18:03 2022/05/16

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熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

人氣女團COLLAR的「仙氣擔當」蘇雅琳（Ivy So）在MV、廣告、錄影《CHILL CLUB》時，都會穿上露腰裝示人，大騷其纖腰、腹肌，擁有健康的身型曲線，令人羨慕。

在Ivy的社交平台上，看到她由過往在未懂打扮的中學生，變成現時騷健康性感的女團偶像，背後也下了不了苦功！

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中學舊照公開

Ivy So畢業於觀塘名校藍田聖保祿中學，她參加謝師宴的合照、單人照也被公開。中學時期的Ivy皮膚白滑，架著黑框眼鏡，臉頰明顯比出道後的她飽滿。

Ivy也曾經在訪問時指自己當時因準備香港中學文憑試，並於溫習期間不斷進食零食，變相肥了不少。

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每天喝2公升水

多喝水的話可有助身體新陳代謝、有助瘦身排毒、美容，是不少人所採用的簡單瘦身方法。

Ivy曾在直播中指自己中學時都沒有多喝水，現時的她會帶備1公升水樽外出，每天也至少會喝2公升水。

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避開珍珠奶茶

在天氣炎熱時，喝一杯台式飲品簡直是透心涼，再加上街上有不少台式飲品店，真是少一點定力也不可以。

Ivy就表示先自己也會偶爾飲用珍珠奶茶，但由於屬高脂肪、高糖飲品，確實少飲為妙。Ivy就會飲用低卡、低糖的水果茶。

食用清甜食物

瘦身是女人的終身事業，而且瘦得健康也需從日常飲食著手。喜歡吃甜食的她會選擇清甜的食物，如水果、西蘭花、希臘乳酪，這樣可以令她不會變得「口淡淡」。

善用黑醋調味

減肥餐又是否表示是淡而無味呢？其實只要慎選調味醬料，也可吃得津津有味。

Ivy進食雞胸沙律時，會加上卡路里較低的黑醋作調味。黑醋可幫助瘦身、減少體內囤積的卡路里、促進血液循環，十分有用！

撰文 : TOPick柴犬出動

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