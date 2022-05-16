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【COLLAR成員】Marf憑「舞功」首踩滑板火速上手　天然呆Day嘆表情管理有難度

娛樂 17:14 2022/05/16

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熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

COLLAR成員Marf與Day齊獻出處女踩初體驗。

新生代女團COLLAR的兩位成員Marf（邱彥筒）和Day（許軼），最近為潮流品牌拍夏季宣傳照，以「EXPLORE THE FUTURE」為主題，兩女初次體驗踩滑板，當中Marf更直呼：「我鼓起勇氣獻出人生第一次！」

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踩板初體驗

Marf和Day作為COLLAR的動感擔當，二人竟透露這次是她們的滑板初體驗。

Marf表示：「今次與FILA FUSION合作獻出了我的第一次，初嘗踩板需要很多勇氣，令我回想起參加《造星IV》時也曾擔心別人的看法，但多得勇敢挑戰的自己，才讓我收穫甚多，就如品牌主張探索未知的精神一樣。」

兩女穿上全新夏季Street Sport和Tennis系列，盡顯型格本色，然而一向「天然呆」的Day肉緊地指：「其實我在害怕跌倒同時要顧及拍攝時效果，表情管理難度很高，幸好服飾極具流行元素，讓我繼續型格，不失禮COLLAR！」

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半小時成功上板

Marf和Day經指導半小時已能成功上板，獲導師大讚有天份。

不過Marf謙虛表示：「可能我本身有舞蹈底子，加上厚底板鞋好輕身，幫我平衡得更好，又有Day不停打氣，令我更有勇氣向前衝！」說罷二人相視而笑，團魂盡現。

撰文 : TOPick柴犬出動

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