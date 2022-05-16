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【航空交通】港機場上月客運量按年躍升109.4%　往來東南亞旅客量錄得最明顯升幅

社會 16:32 2022/05/16

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（資料圖片）

香港機場管理局今（16日）公布上月份的航空交通量，機場客運量為126,000 人次，按年同比躍升109.4%，但仍遠低於2019年疫情前水平。貨運量及飛機起降量分別錄得375,000公噸及10,320架次，分別較去年同月下跌2.8%及0.6%。

港府於上月1日撤銷航班從九個國家抵港的禁令，香港國際機場處理共1185班載客航班，3月份則錄得1050班。月內，往來東南亞的旅客量錄得最明顯升幅。

機管局表示，由於貨運容量不足，貨運量因而下跌，當中主要因進口及出口貨運量均同比下跌 6% 所致。月內以往來歐洲的整體貨運量跌幅最為顯著。

今年首4個月，機場客運量上升59.0% 至377,000人次，貨運量及飛機起降量則分別下跌7.6%  及0.9%至140萬公噸及40,535架次。

在過去12個月，機場客運量及貨運量分別增加72.5%及5.7%至150萬人次及490萬公噸，飛機起降量則上升12.2%至144,450架次。

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責任編輯：余思嵐

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